Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Estados Unidos dio la sorpresa y, en el 'amanecer' del compromiso, se pusieron parcialmente arriba del marcador frente a Paraguay, por el duelo correspondiente a la primer jornada del grupo D, en la Copa del Mundo.

Y es que, en su intención de sacar la ventaja desde el inicio, el conjunto norteamericano aprovechó el aliento de su gente para ir al frente y marcar la diferencia, que llegaría a los siete minutos.

Tras un desvío de Damián Bobadilla; Estados Unidos se fue arriba del marcador, marcando la diferencia en el encuentro, desde muy temprano.

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Luego de una gran jugada de Pulisic, descargó hacia atrás y Bobadilla la metió en su propio arco. pic.twitter.com/PuSvzvBkhw — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026