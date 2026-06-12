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Gol Caracol  / Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El cuadro norteamericano gana parcialmente frente a los 'guaraníes', con un autogol de los sudamericanos, en el amanecer del partido Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Jugadores de Estados Unidos festejando anotación en el Mundial 2026.
Jugadores de Estados Unidos festejando anotación en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos dio la sorpresa y, en el 'amanecer' del compromiso, se pusieron parcialmente arriba del marcador frente a Paraguay, por el duelo correspondiente a la primer jornada del grupo D, en la Copa del Mundo.

Y es que, en su intención de sacar la ventaja desde el inicio, el conjunto norteamericano aprovechó el aliento de su gente para ir al frente y marcar la diferencia, que llegaría a los siete minutos.

Tras un desvío de Damián Bobadilla; Estados Unidos se fue arriba del marcador, marcando la diferencia en el encuentro, desde muy temprano.

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