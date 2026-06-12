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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El cuadro 'guaraní' se ha visto ampliamente superado por los norteamericanos, que no quitan el pie del acelerador y ya golean. Vea aquí el doblete de Balogun.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Folarin Balogun festejando su doblete con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Folarin Balogun festejando su doblete con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos da un golpe de autoridad y, finalizando la primera parte, volvió a atacar, sellando su tercera anotación frente a Paraguay, en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo D, en el Mundial 2026.

Y es que, tras un mal retroceso en defensa; Folarin Balogun aprovechó para dejar a dos centrales en el camino, hasta quedar perfilado para, posteriormente, sacar un remate cruzado al ángulo.

Con gran colocación y potencia, el atacante norteamericano selló su doblete para por 3-0 arriba, de manera parcial, a Estados Unidos.

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