Vea el segundo gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Estados Unidos da un golpe de autoridad y, finalizando la primera parte, volvió a atacar, sellando su tercera anotación frente a Paraguay, en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo D, en el Mundial 2026.

Y es que, tras un mal retroceso en defensa; Folarin Balogun aprovechó para dejar a dos centrales en el camino, hasta quedar perfilado para, posteriormente, sacar un remate cruzado al ángulo.

Con gran colocación y potencia, el atacante norteamericano selló su doblete para por 3-0 arriba, de manera parcial, a Estados Unidos.