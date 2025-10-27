Impresionada jugada de futbolista colombiano en Brasil; velocidad, gambeta y pase gol

Publicidad
El pasado domingo 26 de octubre, Vasco da Gama goleó por 0-3 a Bragantino, en duelo correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao; con Carlos Andrés Gómez fue una de las principales figuras.
Y es que, con el marcador arriba por dos goles, de manera parcial; sobre los 89 minutos el futbolista colombiano agarró la pelota casi que desde campo propio, emprendiendo carrera, dejando a varios rivales en el camino por todo el costado derecho del campo.
Inalcanzable para sus rivales, Carlos Andrés llegó hasta área contraria, donde se pausó, acomodó, perfiló y centró una pelota para que Gabriel Souza da Silva anotará con el arco de frente el 0-3 final. ¡Qué asistencia!
Miren la asistencia que acaba de meter el Colombiano Carlos Andrés Gómez con el Vasco de Brasil 😨pic.twitter.com/547tiTohKS— Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) October 26, 2025