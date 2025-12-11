Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "El juego con Medellín genera tensión, pero Nacional, históricamente, sabe afrontar grandes finales"

"El juego con Medellín genera tensión, pero Nacional, históricamente, sabe afrontar grandes finales"

Previo al partido de ida de la final de Copa BetPlay, entre Atlético Nacional y el 'poderoso', hablaron el entrenador, Diego Arias, y el arquero, David Ospina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores de Atlético Nacional celebran un gol en la Liga BetPlay II-2025
Jugadores de Atlético Nacional celebran un gol en la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad