"El juego con Medellín genera tensión, pero Nacional, históricamente, sabe afrontar grandes finales"

Atlético Nacional tenía como objetivos, en 2025, ganar la Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y, a falta de pocos días para el cierre de año, solo sigue con vida en la Copa. Allí, medirá fuerzas con Independiente Medellín, en una final que promete emociones, buen fútbol y que inicia el sábado 13 de diciembre, a las 5:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, con el 'verdolaga' oficiando como local sobre el papel. Por eso, palpitando este juego, hablaron el director técnico, Diego Arias, y el arquero y referente, David Ospina.

¿El año deportivo se gana, si son campeones de Copa?

"Es un partido importante, ya que es la oportunidad de ganar un título frente a nuestro rival de patio. Tenemos ilusión y le damos importancia. Hay alegría y ganas para terminar el año con una celebración".

¿Cómo no caer en el juego emocional?

"Lo más importante es estar juntos, entre jugadores, cuerpo técnico, hinchada y demás. Tenemos que enfrentarlo con la certeza de que se han hecho cosas buenas y hay convicción de que tenemos con qué. Podemos cerrar bien el año y lo haremos todo".

¿Andrés Sarmiento ya está disponible?

"Hace unas semanas, se reintegró con el equipo y en este momento contamos con él, pero vamos a ver si es titular o no, ya que hay jugadores que están en buen nivel y se elegirá al que esté mejor para los dos juegos".



¿Cuáles son las virtudes de Nacional y deficiencias de Medellín?

"Hablaré solo de nosotros y no del rival, por respeto. Tenemos calidad individual y lo importante es armar un buen juego colectivo, integrando a todos. Veo un grupo con experiencia y disposición de mejorar".

¿Qué errores reconoció de los partidos previos?

"Hay situaciones que nos constaron puntos, pero no siempre fueron las mismas. Fue más que todo en funcionamiento colectivo y no por algún jugador. Se ha trabajado y corregido para que el rival no saque provecho y fortalecer lo positivo".

¿Cómo trabajar el temperamento de jugadores como Edwin Cardona y Alfredo Morelos?

"En este semestre, tuvimos expulsiones y se habló lo suficiente para aprender de ello. Tiene que ver con cómo se equilibran en cancha".

¿Qué hacer para alejar el entorno externo de los jugadores?

"Es un partido que genera tensión, pero somos un club que históricamente ha afrontado finales de importancia. Además, contamos con jugadores de talla mundial, que estuvieron en la Selección Colombia, en fin, entonces lo importante es estar unidos y crear un ambiente seguro".

Atlético Nacional es uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano. Colprensa

Declaraciones de David Ospina, previo a la final de la Copa BetPlay 2025

¿Cómo se imagina el partido de ida?

"Sabemos la importancia de cuando empiezas de local y en este caso es con nuestra gente, entonces tenemos que contar con paciencia y obtener una ventaja para superar la serie y ser campeones".

¿Son conscientes de que la hinchada esperaba más?

"Al inicio del semestre, nos enfocamos en varios objetivos y lastimosamente se escaparon algunos. Sin embargo, el equipo mostró cosas buenas a nivel local e internacional. Sabemos lo que representa jugar una final y estamos enfocados en este juego para sacarlo adelante".

¿Cómo cree que se definirá esta final?

"Tengo varios pálpitos. Va a ser un partido parejo y peleado, donde ambos hemos hecho buenos procesos. Estamos haciendo bien las cosas y queremos buscar la victoria, con todos muy enfocados en ello".

¿De qué manera guiar al grupo desde lo emocional?

"Con tranquilidad, sin perder el foco; eso será vital. Cuando se habla de motivación, se tocan varios aspectos, pero el grupo sabe lo que está en juego. Lo importante es transmitir mucha paciencia para aprovechar nuestros momentos fuertes".

¿Es consciente de lo que está en juego?

"Primero, sabemos la hinchada que tenemos y la respetamos. Ellos son fundamentales y, por eso, nos estamos preparando para darles una alegría. Siempre salimos con ganas de hacer las cosas bien. Contra América, las cosas no salieron como queríamos, pero la actitud nunca se ha negociado, ni se puede criticar".