“Carlos Betancur tuvo problemas, para la final Junior vs Nacional no fue la decisión más acertada”

Este viernes 12 de diciembre será el primer cara a cara, de dos, de la final de la Liga BetPlay 2025-II entre Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, quienes se quedaron con sus respectivos grupos de cuadrangulares, y ahora lucharán por el título de final de año en el fútbol colombiano. Y muchas miradas siempre se centran en quién será el árbitro, y en esta ocasión es Carlos Betancur.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con el analista arbitral José Borda para hablar de esta designación del colegiado vallecaucano, para un importante compromiso, en un clima hostil como en el Roberto Meléndez, y con tanto en juego como la definición de un título.

De entrada, señaló que en su opinión "la decisión de la Comisión Arbitral no fue la más acertada porque hay árbitros que hicieron un mejor trabajo en el torneo que Carlos Betancur, como Wilmar Roldan o Andrés Rojas", agregando que "las finales las deben dirigir los árbitros que mejor hayan estado en el semestre, y Betancur tuvo problemas".

Con ese panorama, José Borda también se refirió al estilo, a la confianza que le tiene este árbitro al VAR, y de paso cómo le fue a Junior y Tolima con él durante este segundo semestre del fútbol colombiano.



¿Cuál es el estilo de Betancur?

"Es un árbitro que deja jugar, valora bien los contactos y es muy flexible en la parte disciplinaria su estilo es conciliador a veces es permisivo, no es muy tarjetero y por eso tiene líos con el control del juego".

Carlos Betancur, árbitro colombiano. COLPRENSA.

¿Es tarjetero, deja jugar, confía en el VAR?

"El juez vallecaucano en muchos partidos no se compromete en el campo y descarga la responsabilidad de las jugadas claves en el VAR, es VARdependiente y cuando lo llama el video arbitraje pocas veces desestima los llamados, generalmente le hace caso. Ese es uno de los problemas de la mayoría de árbitros en Colombia".

¿Usted sabe cómo le ha ido dirigiendo a Junior o Tolima?

"En este torneo a Betancur le ha ido bien con los dos equipos, juntos ganaron los juegos tanto de local como de visitantes. A Junior le pito en el Torneo clausura 3 partidos, 2 de Local (Nacional y Pasto) y uno de visitante, (Unión). Y al Tolima 2 partidos de visitante (Unión y Alianza)"