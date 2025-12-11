Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Carlos Betancur tuvo problemas, para la final Junior vs Nacional no fue la decisión más acertada”

“Carlos Betancur tuvo problemas, para la final Junior vs Nacional no fue la decisión más acertada”

A horas de la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Gol Caracol hablamos con un analista arbitral sobre la designación de Carlos Betancur.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Carlos Betancur
Carlos Betancur, árbitro colombiano - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad