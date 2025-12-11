"El fútbol es bonito cuando equipos como Tolima superan a uno con mayor presupuesto como Junior"

Deportes Tolima sueña en grande. Después de haber firmado una buena fase de 'todos contra todos', finalizando segundo y haciéndose con el punto invisible, se impuso sin problema en cuadrangulares sobre Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza. Eso le permitió clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025, donde se verá las caras con Junior de Barranquilla. Justamente, en la previa del partido de ida, programado para este viernes 12 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, hablaron el entrenador, Lucas González, y el capitán, Anderson Angulo.

¿En qué punto arrancó este equipo?

"Elegir un momento puntual es difícil. Si bien es verdad que hace varios partidos no perdemos, cada derrota nos hizo crecer. Algo que me tiene contento es la cantidad de puntos hecha y la buena diferencia de gol. Además, en cuadrangulares, se perfeccionó la idea. Empezamos desde el inicio, perdiendo dos encuentros, y ahí los muchachos entendieron la filosofía y se ve".

¿A qué se debe que reciban pocos goles?

"No se trata de individualidades, sino del colectivo. Ahora, la clave es que todos han entendido que nosotros intentamos que el juego sea grupal, entre todos. Cuando vamos adelante, es desde el guardameta; y lo mismo pasa cuando intentamos recuperar el balón, desde los delanteros. Los que más minutos tienen en cancha no son los que más goles han marcado, sino quienes más han ayudado a presionar y recuperar".

¿Esta clase de finales se gana como sea?

"Las finales las queremos ganar todos, solo que tienen más consecuencias. Yo también quiero ganar como sea, pero el problema es cómo sería. Este juego es complejo y se basa en unas probabilidades, las cuales intentamos que caigan de nuestro lado. Por más de que se haga todo bien, no siempre saldrán todas. Junior tiene un gran entrenador y buenos futbolistas".



¿Dónde está el valor de Lucas González?

"En lograr que mis jugadores me entiendan y convencerlo, en especial, cuando eres un entrenador que no jugaste a nivel profesional. Es más que todo en la capacidad de prepararme y entender este juego desde el aprendizaje para saber, más o menos, qué siente y vive el jugador en cancha".

Publicidad

¿Junior es favorito en la final por presupuesto?

"Los equipos se hacen por presupuesto, el cual es superior al nuestro. Tienen jugadores que quisiéramos fichar, pero no tenemos cómo. El fútbol no sería tan bonito, cuando un equipo juega bien, reconoce todo y supera a clubes con presupuestos mayores. Y eso no pasa acá, sino en el mundo del fútbol".

¿Qué decir de Alfredo Arias?

"Los protagonistas son los jugadores y solo daremos herramientas para que puedan hacer bien las cosas".

Lucas González, técnico del Deportes Tolima Foto: Colprensa

Publicidad

Declaraciones de Anderson Angulo, capitán de Deportes Tolima

¿De qué manera contrarrestar el poder ofensivo del Junior?

"Venimos haciendo un buen trabajo en defensa, mostrando seguridad. En el torneo hubo variantes y siempre respondimos, por lo que es importante. Junior tiene jugadores peligrosos y lo sabemos, pero vamos a ajustar detalles y evitar que ellos generen opciones. Esperamos mantener el arco en cero".

¿Qué ha aprendido del profesor Lucas González?

"Es un trabajo de todos y no solo de los defensas, ya que los compañeros de arriba ayudan. El profesor implementó una estrategia que no conocía y la entendí. Por eso, el gran nivel del equipo. En lo personal, he mejorado mucho, ya que corregí deficiencias y me siento mejor. Somos un equipo sólido en defensa, ataque y compacto, lo cual será fundamental".

¿Cómo manejar la paternidad que tienen sobre el 'tiburon'?

"Son partidos parejos, no lo llamaría paternidad. Ya estamos acostumbrados a jugar en estadios llenos y eso es un privilegio, entonces lo daremos todo. Nos sentimos tranquilos".