Alfredo Arias quiere poner a "celebrar a una región": así llega Junior a la final con Tolima

Junior de Barranquilla quiere bordar la estrella 11 en su escudo. Para ello, necesitará superar a Deportes Tolima, en la final de la Liga BetPlay II-2025. Justamente, el juego de ida de la llave decisiva está programado para este viernes 12 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se espera una fiesta. Y antes de este encuentro, el entrenador, Alfredo Arias, y Yimmi Chará hablaron en rueda de prensa, analizando cada detalle de lo que puede suceder en cancha.

¿Cómo se imagina este compromiso?

"Nuestro deseo es que Tolima defienda mucho y nosotros atacar demasiado. Eso es lo que queremos y buscaremos. El fútbol tiene dos facetas que es atacar y defender, no es más, quien lo haga mejor, ganará, y buscaremos ser nosotros".

Usted prometió llegar a la final y cumplió, ¿Qué se siente?

"Cuando uno llega a equipos como Junior, no se puede prometer otra cosa que no sea llegar a la final. Sabíamos de la responsabilidad que se tenía y gracias a los jugadores que tenemos, llegamos hasta acá. Estoy agradecido a la vida que me pone en esta posición".

¿Cuál es el mensaje que le envía al hincha?

"La gente sabe y no se convence con palabras ni bonos. Cuando ven que su equipo da todo y avanza, ellos acompañan. Ojalá que podamos hacer honor a ese apoyo".



¿Cómo se encuentra en lo personal?

"Junior es el equipo que le da alegría o tristeza a una región, entonces me sentía convencido de que se iba a lograr. Por supuesto, gracias a los jugadores y a la gente que nos ha apoyado en los últimos partidos. En una final, se depende de muchas variantes, pero puedo prometer que los jugadores dejarán la vida en la cancha e iremos por todo".

¿Qué sello le ha puesto Alfredo Arias a este equipo?

"Le he aportado experiencia, después de haber dirigido en casi todo el continente sudamericano".

¿Es bueno o malo cerrar de visitante?

"Todo es para mejor. Nos vamos a preparar para este partido y después se pensará en el otro juego. Ahora, Deportes Tolima es un proceso, que tiene jugadores que llevan años jugando juntos, es un gran rival. Sin embargo, desde la primera pelota, iremos por la victoria".

Junior de Barranquilla clasificó a la final de la Liga BetPlay II-2025, donde enfrentará a Deportes Tolima Archivo de Colprensa

Declaraciones de Yimmi Chará, previo a la ida de la final de Liga BetPlay II-2025

¿Cuál es el plus de este Junior?

"El solo hecho de jugar una final es un plus. No todos los equipos tienen la posibilidad de estar acá y nosotros tenemos que ser agradecidos. Se trabajó para lograrlo y tenemos un grupo de mucha experiencia".

¿Cómo se siente en este nuevo ciclo en el 'tiburón'?

"Estoy feliz y disfrutando de este momento porque era uno de los objetivos en mi llegada al club. Poder regresar y vivir esto, me ha llenado, más cuando estoy disputando una final. Siento felicidad y orgullo, ya que cuando uno lucha, las cosas llegan. Tenemos un gran grupo y eso se ve, no tenemos tope".

¿Qué significa enfrentar al equipo en el que debutó: Tolima?

"Tengo agradecimiento y respeto. Me hizo crecer como profesional y persona. Llevo a la institución en el corazón por lo que me brindaron, pero así es el fútbol y me debo al Junior. Trataré de ganar la final con esfuerzo y buen fútbol. Tenemos al frente a un gran rival, que viene haciendo las cosas bien hace muchos años".