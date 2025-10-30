Impresionante dato de Daniel Muñoz con Crystal Palace; de razón lo tienen en la mira varios grandes

Daniel Muñoz sigue demostrando porqué es una de las principales figuras y baluartes en este Crystal Palace, que, impulsado por su talento, calidad, jerarquía y personalidad ha vuelto a tocar la gloria con más de un título en el fútbol local.

No obstante, lo colectivo no es lo que único que deja ‘bien parado’ al futbolista colombiano, pues a nivel individual cada vez le siguen saliendo más y más estadísticas destacadas, que los resaltan en varias áreas y aspectos del juego.

Ahora, un reciente estudio volvió a destacar al lateral colombiano, quien es considerado como uno de los futbolistas que más kilómetros han recorrido durante la Premier League, en lo que va de temporada; esto, como reflejo de su polivalencia y capacidad de pasar rápidamente de la fase ofensiva a la defensiva varias veces durante un mismo encuentro.

Y es que, si bien, la principal función de Muñoz es defender y servir como tapón por su costado para evitar desbordes, centros, remates y más; el jugador antioqueño cuenta con cualidades ofensivas importantes, que le permiten perfilarse hacia adelante cuando el Crystal Palace está en fase de ataque.

🏃 Sunderland’s midfield duo lead the way for distance covered in the Premier League this season:



1️⃣ Granit Xhaka – 100.83km

2️⃣ Noah Sadiki – 100.14km

3️⃣ Elliot Anderson – 99.98km

4️⃣ Daniel Muñoz – 99.22km

5️⃣ Sander Berge – 98.49km

6️⃣ Morgan Rogers - 97.90km



It's not an… pic.twitter.com/Ngyrw3MAQa — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 30, 2025

Es más, en muchas jugadas el colombiano llega a asistir, desbordar e, incluso, hasta anotar, dejando a la vista sus características ofensivas que lo destacan en Inglaterra.

Sin embargo, es importante recalcar que para llegar a hacer esto necesita de un buen físico y gran resistencia, para subir y bajar constantemente por su costado lateral; evidentemente, esto al final se resume en la estadística que lo resalta ahora, que es la cantidad de kilómetros que ha recorrido a lo largo de la temporada.

Por ahora son 99.22 km transcurridos en cancha, durante la presente campaña. Pero, teniendo en cuenta que la Premier League todavía no va por la mitad siquiera, es muy probable que esta cifra vaya aumentando partido a partido para el colombiano.

El primero en este destacado listado es el futbolista del Sunderland, Granit Xhaka, con 100,83 km recorridos; a él le sigue su compañero Noé Sadiki con 100,14 km. Elliot Anderson, del Nottingham Forest, suma 99.98 km; mientras que Daniel Muñoz es cuarto en este ranking con 99.22 km.

Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Bournemouth. Getty Images.

En la quinta posición destaca Sander Berge, de Fulham, con 98.49 kilómetros recorridos. Para cerrar el listado, aparece Morgan Rogers, del Aston Villa, con 97.90 km.



¿Cuándo vuelve a jugar Daniel Muñoz con Crystal Palace?

El paisa volverá a la acción con el Crystal Palace este sábado 1 de noviembre, enfrentando al Bretford,a las 10:00 a.m. (hora colombiana).