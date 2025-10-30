Recios con Richard Ríos tras último partido de Benfica, "hizo poco, pero bien"

De poco o nada sirvió la asistencia de ‘lujo’ para Richard Ríos, quien es fuertemente criticado en territorio portugués en este inicio de temporada; ahora, al colombiano le dan ‘palo’ por su actuación realizada frente a Tondela, en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Y es que, diferente a lo que muchos pudieran llegar a pensar; después de la gran jugada y pase gol que le puso Dodi Lukébakio, a Richard Ríos, más que elogiarlo, le dejaron claro que a veces "menos es más", pese a no estar más de veinte minutos en el terreno de juego.

Es importante recalcar que, independiente a su inicio protagónico con el cuadro de Lisboa, el mediocampista ‘cafetero’ inició este encuentro desde el banquillo de suplentes, ingresando a los 77 minutos por Heorhiy Sudakov.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica, por la Liga de Portugal Getty Images

A los 81 de juego, Ríos agarró la pelota y, en ese último tercio del campo, empezó a encarar, enganchando hacia a un lado y el otro a los defensas rivales, dejándolos en el suelo, para luego poner un pase de la ‘muerte’ a Lukébakio, quien solo tuvo que definir frente al arco para poner a festejar a toda la hinchada del Benfica. Al final, el encuentro lo ganaron las ‘águilas’ por 3-0.



¿Qué dijeron de Richard Ríos en Portugal?

Pese a su buena actuación en los pocos minutos que estuvo en cancha, parece ser que Richard Ríos no convenció a la prensa local, que fue recia con él, dándole poca calificación y dejándole un contundente comentario, en el que lo invitan a marcar la diferencia.

“Una noche de "menos es más" dio como resultado la primera acción goleadora. En su decimoctavo partido con el Benfica llegó la primera acción goleadora del colombiano. Al final del encuentro, Mourinho confesó que ni siquiera quería utilizarlo, pero dado el rumbo incierto del partido, el centrocampista jugó desde el minuto 77, justo a tiempo para dar su primera asistencia con el Benfica en una jugada en la que todo el Estadio da Luz ya esperaba lo que aún faltaba: el gol. El colombiano hizo poco, pero bien, con solo 1 pérdida de posesión en 11 acciones”, citó ‘Goal Point’ referente a la actuación del antioqueño, quien recibió un 6.2 al finalizar el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos?

El colombiano volverá a tener acción con Benfica el 1 de noviembre, enfrentando a Guimaraes por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga de Portugal. Esto, a las 3:30 p.m. (hora colombiana).