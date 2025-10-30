Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, solitario; una imagen lo dejó en evidencia en León de la Liga MX

James Rodríguez, solitario; una imagen lo dejó en evidencia en León de la Liga MX

Viral imagen del colombiano ha generado varias reacciones en Guanajuato, donde el futuro del '10' es todavía toda una incógnita, a pesar de dan por hecho su no renovación.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez sorprende en Alemania por su nuevo cambio de equipo.
James Rodríguez, con los días contados en el equipo 'esmeralda'.
Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad