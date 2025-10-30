James Rodríguez, solitario; una imagen lo dejó en evidencia en León de la Liga MX

De James Rodríguez se habla en territorio mexicano, para bien o para mal. Es evidente que todo lo que haga, diga, gesticule, y hasta lo que no, siempre será tema noticioso; especialmente en Guanajuato.

Y es que, con los rumores encendidos de cara a lo que podría ser su futuro profesional, en las últimas horas la información que se maneja desde México es que el cucuteño no renovaría con el Club León debido a unas situaciones que no le gustarían ni ‘cinco’.

No obstante, ante este complejo que se presenta, una reveladora imagen ha dado de qué hablar en las redes sociales, con el ‘10’ como principal protagonista.

📸 James Rodríguez veía así desde la banca el inicio del segundo tiempo entre León y Pumas. 🇨🇴



Después de esta foto, entró de cambio y puso el pase para la asistencia del gol de Alfonso Alvarado. ⚽



El tema de cómo hace grupo el colombiano es una incógnita, pero su calidad es… pic.twitter.com/Vi4kbltzHA — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) October 30, 2025

Ante tanto rumor y suposición, al colombiano le han relacionado muchas cosas. Sin embargo, una reciente fotografía en la que se le ve solo y alejado en el banquillo de suplentes, es motivo de superstición para medios, hinchas y más, sobre la “distante relación” y manera en la que hace parte del grupo.

Publicidad

“James Rodríguez veía así desde la banca el inicio del segundo tiempo entre León y Pumas. Después de esta foto, entró de cambio y puso el pase para la asistencia del gol de Alfonso Alvarado. El tema de cómo hace grupo el colombiano es una incógnita, pero su calidad es indudable”, publicó la cuenta partidaria ‘Territorio Esmeralda’, que también agregó la fotografía del cucuteño en el banco de suplentes, con una mirada perdida en el campo de juego y lo que pasaba durante el compromiso.

Aquel partido finalizó 1-1, el pasado sábado por Liga. No obstante, ver a James de suplente fue bastante extraño y poco común, teniendo en cuenta que el ‘10’ era de los frecuentes titulares y principal figura en el cuadro ‘fiera’.



¿James Rodríguez no sigue en León?

Desde territorio mexicano se habla mucho de lo que será el futuro de James Rodríguez; si se quedará en Guanajuato o cambiará de equipo para el próximo año.

Publicidad

De todas maneras, por ahora todo es una incógnita; eso sí, según informó en las últimas horas ‘TUDN’, es verdad que sí es posible que el colombiano no continúe, debido a una serie de situaciones que se han ido presentando, desde la llegada del nuevo entrenador.

A James Rodríguez lo quieres de la Liga MX y de la MLS Foto: Club León.

"Las intenciones de James Rodríguez era de no renovar con León, esto debido a los malos resultados, perdió la titularidad. Lo trajeron para el Mundial de Clubes y él manifestó que siempre la intención era cumplir su contrato. Lo que había encontrado en León, lo perdió en las últimas semana: continuidad, capitanía, minutos en cancha, marcar anotaciones, el poder estar en ritmo para llegar a la selección de Colombia. León lejos de clasificar y eso influye también para su salida", selló el medio anteriormente mencionado.

