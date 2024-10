Iñigo Pérez, feliz con James Rodríguez y la plantilla del Rayo Vallecano: "Me voy satisfecho"

James Rodríguez volvió a tener acción con el Rayo Vallecano este sábado 5 de octubre y mostró buenos pases en la zona ofensiva. El equipo obrero venció 2-1 a Valladolid y el técnico Iñigo Pérez se fue satisfecho, tras hablar en rueda de prensa.

Para el estratega español, el factor determinante fue la efectividad de cara al arco de sus dirigidos.

“Sobre todo en tener acierto. Parece un tópico mío, pero es así. Ha habido días en que los partidos se rompen y no aciertas, y parece que el partido no ha tenido control, o no has estado todo lo estable que necesitabas para ganar fuera de casa. Para mí la clave ha estado en el acierto y como algo colateral, pues que creo que hemos hecho un buen partido contra un rival que sabíamos que iba a tener agresividad, energía, buen juego, que nos iba a exigir lo mejor de nosotros en todos los aspectos y hoy me voy satisfecho con el partido”, dijo de entrada el timonel del Rayo.

Pérez dejó en claro que el equipo no tiene otra misión diferente a seguir en La Liga y no se piensa desviar de esa premisa. "Cuando queden ocho os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos. Nuestro objetivo es permanecer en primera división. El objetivo segundo es hacerlo lo antes posible para poder desahogarnos, desinhibirnos todavía más y tener un año muy bonito”, añadió Iñigo.

Publicidad

Otras declaraciones de Iñigo Pérez:

Sobre remontar en el marcador

“Que no suene a crítica al rival, por favor, sino que cuando alguien ha tenido los tres puntos en casa después de lo que le cuesta a un equipo como el Valladolid o como nosotros. Hacer gol y ponerte por delante, te remontan y hay muchas veces que te descompones, que entras en un caos que es difícil de controlar y como decía antes, que creo que nosotros nos ha favorecido y hemos acertado, ellos no porque han tenido ocasiones para hacerlo y sí, se han descompuesto, pero creo que es algo que tiene que pasar cuando vas perdiendo en casa y tienes que intentar hacer goles”.