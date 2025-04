"Irrespetuoso"; así llaman a James Rodríguez luego de su ira en juego de la Liga MX

James Rodríguez es tema de conversación en México luego de una jugada en la que tiró el guayo al campo de juego del estadio Corregidora , mientras se desarrollaba el partido Querétaro vs. León, por la jornada 14 de la Liga MX. El '10' mostró su furia ante la accionar previo del árbitro central, Maximiliano Quintero, quien no pitó una falta hacia el '10' luego de una dura entrada de un rival por detrás.

Y es que el capitán de las 'fieras' fue el foco de fuertes faltas en el juego que concluyó 1-1 en la casa de las 'gallos'. Unos avalaron la reacción del colombiano por lo mencionado anteriormente, mientras que otros no le perdonaron su actitud y hasta lo tacharon de "irrespetuoso" y de "arrogante".

Así fue como el periodista José Luis Morales escribió en su cuenta en 'X' lo siguiente: "¡Qué tal James Rodríguez! Con arrogancia y actitud antideportiva, le arrojó el tachón al árbitro, Max Quintero. Le perdonaron la roja, con una tibia amonestación. ¿Crees que hizo bien el árbitro? ¿La Federación lo sancionará o le temblará la mano?". El post lo complementó con el cuadro a cuadro de la jugada de Rodríguez Rubio y la cual se presentó al minuto 72.

No obstante, el árbitro mundialista mexicano, Felipe Ramos Riso, le dio el aval al capitán del León y le propinó un 'dardo' al arbitraje en México.

"Ya no entiendo, cinco patadas a James Rodríguez, le pegan en esta acción y no amonestan. Vean la reacción del jugador colombiano, ya no hay respeto, insistió esta comisión está acabando con el arbitraje", precisó el colegiado y quien pitó en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Ramos Riso también colgó un video con la dura infracción previa que recibió James David y que a la postre desató su accionar en el césped de juego del estadio Corregidora.

Aquí la jugada por la que James Rodríguez es tema de conversación en México:

En cuanto a su desempeño contra los 'gallos', el '10' y figura de León fue el artífice de una gran asistencia. El exjugador del Real Madrid envió un centro, como con la mano, desde el sector derecho y en el segundo palo apareció Salvador Reyes, quien a los 31 minutos, adelantó al elenco del estado de Guanajuato. Significó el sexto pasegol de James en el presente campeonato.

El empate a un gol dejó al León con 27 puntos y es cuarto parcialmente en la clasificación general.