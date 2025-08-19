"¿Quién no quiere jugar con Dayro Moreno?, yo asistiendo y ese 'man' haciendo goles"

Dayro Moreno es el jugador de moda en el fútbol colombiano. Este martes, el experimentado delantero fue la gran figura de Once Caldas, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el triunfo 1-3 sobre Huracán, de Argentina, gracias a los dos goles que anotó y a la asistencia para el tanto de Michael Barrios.

Con esa dupleta, el tolimense siguió aumentando sus números como máximo goleador de la historia de Colombia. Con 370 tantos, ya le sacó una diferencia considerable a Falcao García (356), quien no se conoce si vaya a seguir con su carrera, y se tiene la expectativa de que su leyenda crezca fecha a fecha en la Liga Betplay II 2025 y también ahora con la oportunidad de continuar en carrera en la Sudamericana.

Y precisamente en el 'Anecdotario', de Gol Caracol, el que habló de Moreno Galindo fue Johan Arango, en la actualidad en el Internacional de Palmira de la Primera B y con un pasado en Once Caldas, quien tuvo palabras de elogio para su colega.

Johan Arango marcó el gol del triunfo frente a América - AFP

"Dayro es un jugadorazo, pero es más calidad como persona. Yo lo conozco, aunque no compartí con él en el Once Caldas. Me hubiera gustado estar con él en el equipo", expresó inicialmente el vallecaucano.

Arango también destacó algunas de las cualidades que tienen al número '17' de los de Manizales, más si se tiene en cuenta que sus posiciones son en ofensiva. "Dayro, si lo ven, siempre se posiciona donde debe estar. El te corre todo el partido", agregó.

"¿Quién no quiere compartir con un delantero de esos? Yo asistiendo y ese man haciendo goles... Como persona es uno A, la gente ve el cascarón, lo que ve en redes, lo que hablan, pero al final nadie conoce a la persona. Ven lo que dicen, pero cuando uno conoce a la persona es que se da cuenta quién es quién", finalizó Johan Arango.

