La pelea en Huracán vs Once Caldas; a jugador lo agarraron del cuello y se calentaron los ánimos

El incombustible Dayro Moreno llevó este martes al Once Caldas colombiano a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, al anotar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Huracán bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires. En el estadio Tomás Adolfo Ducó se vivió un duelo intenso, de mucha fricción, faltas y con dos expulsados del cuadro argentino.

El primero fue por un codazo, pero el segundo fue el que generó más polémica, por una agresión del estadounidense Matko Miljevic, quien agarró del cuello a Mateo García y vio la tarjeta roja, dejando con nueve al 'Globo' en el tramo final del encuentro del certamen internacional de Conmebol.



Así fue la agresión de Miljevich contra Mateo García, en Huracán vs Once Caldas:

Expulsado Miljevich en Huracán por este agarrón ante Once Caldas.



📺 #DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/w1atHL43rJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88 para darle al Once Caldas una celebrada victoria en un estadio Tomás A. Ducó en la capital argentina en el que la lluvia caída impidió el normal desarrollo del juego.

Con su doblete, el veterano delantero -ídolo histórico del Once Caldas- llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana, de la que es su máximo goleador.

Publicidad

Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003.

Este martes fue clave en la clasificación, acompañado en la delantera colombiana por el veloz Michael Barrios.

Publicidad

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal convertido por Matko Miljevic y de esa forma igualaba la llave, ya que en la ida hace siete días Once Caldas había ganado por 1-0.

Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en el partido contra Huracán, por la Copa Sudamericana 2025 AFP

Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hector Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza con el arco libre.

Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero.

Barrios liquidó el partido a los 65, cuando tras una gran jugada colectiva definió ante la salida del portero local para el 2-1 del equipo cafetero.

Publicidad

Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo.

En cuartos de final de la Sudamericana, el Once Caldas jugará contra el vencedor de la llave que disputan los ecuatorianos Mushuc Runa e Independiente del Valle, que se definía la noche del martes en Riobamba (Ecuador).