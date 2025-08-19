Publicidad

La pelea en Huracán vs Once Caldas; a jugador lo agarraron del cuello y se calentaron los ánimos

El triunfazo 1-3 de Once Caldas en Argentina puso al equipo colombiano en cuartos de final de Copa Sudamericana, pero fue un duelo con lluvia, choques, trifulcas y dos expulsados de Huracán.