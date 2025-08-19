Dayro Moreno, gran figura de Once Caldas: vea su segundo gol con Once Caldas contra Huracán

Once Caldas superó la lluvia que anegó el estadio bonaerense Tomás Adolfo Ducó y capeó el temporal que le planteó Huracán hasta imponerse por 1-3 con un doblete del goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, que le ha catapultado este martes a la fase de cuartos de final.

El equipo colombiano, que en el partido de ida se impuso hace ocho días por 1-0 en Manizales, hoy comenzó en desventaja con el gol de penalti ejecutado por Matko Miljevic en el minuto 39.

Pero la historia cambió para el Blanco Blanco, que hoy jugó con uniforme negro, con el tanto de Dayro Moreno en el minuto 40.

Michael Barrios inclinó la balanza en el minuto 65 y en el minuto 88 el incombustible Moreno, de 39 años, puso la guinda.

