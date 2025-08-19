Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno, gran figura de Once Caldas: vea su segundo gol con Once Caldas contra Huracán

En una nueva demostración de toda su clase y calidad, el delantero Dayro Moreno fue el héroe del 'blanco blanco' para que clasificara en la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en el partido contra Huracán, por la Copa Sudamericana 2025
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 08:23 p. m.