Vea el gol de André Silva en Sao Paulo vs Nacional, por Copa Libertadores

Sao Paulo salió a presionar a Nacional y a buscar un gol rápido en el partido en el estadio Morumbí, algo que encontró gracias a André Silva, quien puso el 1-0 para el equipo brasileño en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Al minuto 3 se dio un tiro de esquina para el equipo 'tricolor', que tuvo un leve desvío en el primer palo y que hizo que la pelota tomara otro rumbo, dejando sin chances al arquero David Ospina.

El balón llegó al segundo palo, donde André Silva, a pesar de estar agarrado con un jugador de Nacional, logró cabecear y poner adelante a Sao Paulo.



Así fue el gol de André Silva en Sao Paulo vs Nacional, en Copa Libertadores 2025: