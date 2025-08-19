Vea el gol de André Silva en Sao Paulo vs Nacional, por Copa Libertadores

Publicidad
Sao Paulo salió a presionar a Nacional y a buscar un gol rápido en el partido en el estadio Morumbí, algo que encontró gracias a André Silva, quien puso el 1-0 para el equipo brasileño en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Al minuto 3 se dio un tiro de esquina para el equipo 'tricolor', que tuvo un leve desvío en el primer palo y que hizo que la pelota tomara otro rumbo, dejando sin chances al arquero David Ospina.
El balón llegó al segundo palo, donde André Silva, a pesar de estar agarrado con un jugador de Nacional, logró cabecear y poner adelante a Sao Paulo.
¡GOL DE SAN PABLO EN EL ARRANQUE! André Silva marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Atlético Nacional.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
