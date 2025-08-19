Publicidad

A cuántos goles llegó Dayro Moreno, tras su exhibición de poder en Huracán 1- Once Caldas 3

La leyenda de Dayro Moreno siguió aumentando y este martes en Buenos Aires mostró que su puntería anda más afinada que nunca. Figura en Copa Sudamericana.