A cuántos goles llegó Dayro Moreno, tras su exhibición de poder en Huracán 1- Once Caldas 3

El triunfo de visitante de Once Caldas sobre Huracán, en la lluviosa noche de este martes, por un marcador de 3-1 no solamente dejó la clasificación del equipo de Manizales a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino también una demostración de poder y jerarquía por parte de Dayro Moreno, quien anotó dos de los tantos y participó en la restante anotación de Michael Barrios.

El experimentado atacante corrió, luchó, se entregó de principio a fin y puso a festejar a todos en el Once, haciendo delirar a los seguidores que llegaron al estadio Tomás Adolfo Ducó, en un duelo que tuvo una previa candente con presencia y ataques de la Policía de Buenos Aireas a los fans del tradicional conjunto que dirige Hernán Darío 'Arriero' Herrera.

Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en el partido contra Huracán, por la Copa Sudamericana 2025 AFP

El nacido en Chicoral, en el departamento del Tolima, confirma partido a partido que parece no tener ningún techo y que va con todo para dejar una marca histórica entre los goleadores colombianos de todos los tiempos.

Ahora tras su excepcional presentación, Moreno Galindo, próximo a cumplir 40 años, llegó a la para nada despreciable cifra de 370 goles, que lo catapultan aún más en la cima de los máximos artilleros de nuestro país. En segunda posición en ese escalafón se mantiene Radamel Falcao García, de reciente paso por Millonarios, hoy sin equipo y con sus seguidores en vilo por un posible retiro, quien se quedó con 356 dianas.

Cabe recordar que en la tercera posición se ubica el ya retirado Víctor Hugo Aristizábal, que se quedó desde hace ya varios años en una cifra de 346 anotaciones. De cuarto se ubica, el experimentado Carlos Bacca, con 345 goles, pero con el agravante de estar afectado con una dura lesión y por eso no poder tener acción con Junior de Barranquilla durante varios meses.

Por ahora a Dayro Moreno se le ve con ganas, condición física y con la puntería aún más afinada para que su leyenda siga y que crezca, con compromisos en la Liga Betplay II 2025 y con la Sudamericana en el camino.