James Rodríguez amenazó con retirarse de la Kings League: "Si me quieren sacar, sáquenme"

🎙#KingsLeague | ÚLTIMA HORA 🔴



📌 Declaraciones de James Rodríguez y Pelicanger tras la derrota contra Peluche Caligari



🗣 "Si quieren que ganen ellos ya está, y que el equipo nuestro no juegue más... si me quieren sacar no pasa nada, sigo con mi vida y nada más... si los… pic.twitter.com/WOamWNNsuu