La Copa Libertadores de América iniciará la fase de grupos este 2 de abril. Junior y Millonarios son los clubes colombianos que estarán en la máxima competición de equipos a nivel de nuestro continente. No obstante, el 'tiburón' y el 'embajador' no serán los únicos 'cafeteros' representantes, ya que son varios los futbolistas nacidos en nuestro país que sueñan con ganar este trofeo, que para la edición del 2024, otorgará tres plazas para el Mundial de Clubes 2025.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos que buscan ganar la Copa Libertadores 2024?

Jhon Arias, James Rodríguezy Miguel Borjason algunos de los representantes de Colombia que pelearán con sus respectivos clubes para quedarse con el título de la Copa Libertadores, en la presente edición.

Jhon Arias, con Fluminense

El extremo chocoano, de 26 años, es una de las figuras del Fluminense, de Brasil, que además es el actual campeón de la Copa Libertadores. El popular 'Flu' quedó ubicado en el Grupo A junto a Cerro Porteño, de Paraguay, Alianza Lima, de Perú, y Colo Colo, de Chile, equipo en el que es figura el chileno, Arturo Vidal.

El 'Flu' juega este miércoles 3 de abril contra Alianza Lima, en Perú, a las 7:30 de la noche, y en dicho encuentro se espera la presencia de Jhon Arias.

Jhon Arias es una de las máximas figuras del Fluminense. Foto: Twitter de Fluminense.

James Rodríguez, con Sao Paulo

Esta será la segunda ocasión que el volante cucuteño juegue la Copa Libertadores, tras hacerlo lo propio con Banfield, de Argentina, en la edición del 2010y en aquella oportunidad tuvo buena figuración con el 'Taladro' y marcó cinco goles.

James Rodríguez con Sao Paulo lamenta - Foto: AFP

Ahora, James tendrá la misión de hacer una buena campaña con Sao Paulo, que estará en el Grupo B con Barcelona, de Ecuador; Talleres de Córdoba, de Argentina; y Cobresal, de Chile. Sao Paulo debuta este jueves 4 de abril frente a Talleres de Córdoba, en condición de visitante, a partir de las 7:00 de la noche.

Miguel Borja

El delantero oriundo de Tierralta, Córdoba, espera traspasar su poder ofensivo del torneo argentino a la Copa Libertadores. Su club, River Plate, y todos los hinchas de la 'banda cruzada' le tienen mucha fe al popular 'Colibrí', quien es el actual goleador del equipo.

River Plate, entrenado por Martín Demichelis, quedó ubicado en el grupo H de la Copa Libertadores con Libertad, de Paraguay, Deportivo Táchira, de Venezuela y Nacional, de Uruguay. La 'banda cruzada' se estrena en la edición 2024 de la Copa Libertadoresfrente a Deportivo Táchira, en Venezuela,en juego que dará inicio a las 7:30 de la noche.

Miguel Ángel Borja celebra con River Plate Foto: AFP

¿Qué jugadores colombianos van a jugar la Copa Libertadores 2024?

Pero James, Borja y Jhon Arias no son los únicos colombianos que harán presencia en la Copa Libertadores 2024. A continuación, le presentamos a los otros 'embajadores'.

Cerro Porteño, (Rafael Carrascal): el de Tolú Viejo, participará con el elenco paraguayo en el máximo torneo de clubes del continente. Su equipo hace parte de la zona A.

Alianza Lima, de Perú: en dicho elenco 'inca' estarán jugando la fase de grupos Kevin Serna. De este mismo equipo hace parte Pablo Sabbag, pero se encuentra lesionado. Además, recordemos que Alianza Lima también es entrenado por Alejandro Restrepo. Integra el Grupo A.

Alejandro Restrepo, técnico de Alianza Lima - Foto: Alianza Lima Oficial

Talleres, grupo B: en el equipo argentino diránpresente el volante Juan Camilo Portillay el defensor Kevin Mantilla, quienes se destacaron en el medio local con América y Santa Fe, respectivamente.

Estudiantes de la Plata, con Edwuin Cetré: el exJunior de Barranquilla competirá con su club en el Grupo C de la Copa Libertadores junto a Gremio (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina) y The Strongest (Bolivia), Huachipato (Chile). Además en el popular 'pincha' también estará Alexis Castillo Manyoma, con pasado en Cortuluá. De otro lado, Michael Ortega, estará con The Strongest.

En el Grupo F son varios los 'cafeteros' los que participarán en la fase de grupos de la edición 2024:Palmeiras, con Richard Ríos, y San Lorenzo, tendrá en sus filas a Jhohan Romaña, Nicolás Hernández, Carlos 'la Roca' Sánchez y Diego Herazo.

Richard Ríos con Palmeiras - Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF via AFP

También estarán en la zona H, Brahian Palacios, exAtlético Nacional, quien jugará con Atlético Mineiro. Además de Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, quienes estarán con Rosario Central. Igualmente, en Caracas, de Venezuela, jugará el extremo derecho, Yeison Mena.

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central. Foto: @RosarioCentral.

Y por último, en el Deportivo Táchira, que estará en el Grupo H junto a River Plate, de Miguel Borja; estarán el centrocampista y exTolima, Carlos Robles, y el exfutbolista de Envigado, Julián Figueroa.