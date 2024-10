James Rodríguez, de no contar para el DT de Rayo Vallecano a tener tremenda distinción

James Rodríguez no la pasa del todo bien en el Rayo Vallecano al no ser tenido en cuenta en el once titular y tener pocos minutos bajo la dirección técnica de Iñigo Pérez. Pese a eso, este lunes, el futbolista colombiano fue incluido como candidato a una importante distinción.

Se trata de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la cual publicó el lista de futbolistas que son candidatos a ganar el premio al Mejor Jugador de 2024. Junto al volante de la Selección Colombia aparecen jugadores estelares como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martínez, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Rodríguez Rubio llegó a mitad de 2024 al Rayo Vallecano luego de su salida del Sao Paulo de Brasil. Se esperaba que el colombiano volviera a brillar en Europa, pero hasta el momento no la ha podido hacer, puesto que no es tenido en cuenta por el entrenador del equipo obrero, Iñigo Pérez.

En la escuadra de la ciudad de Madrid ha tenido pocos minutos, sin embargo, como ha sido habitual a lo largo de su carrera, James brilla con la Selección Colombia. El volante nacido en Cúcuta ha tenido un 2024 superlativo con la 'tricolor' y prueba de ello fue lo que mostró en la Copa América de Estados Unidos, en la cual fue pieza fundamental para llegar hasta la final y quedarse con el subcampeonato. Por si fue no fuera suficiente, el '10' fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Y es que si miramos hacia atrás, las distinciones individuales más importantes obtenidas por el futbolista de 33 años se dieron con la camiseta del combinado nacional. Las más recordadas: goleador y mejor gol del Mundial de Brasil en el 2014.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia en el duelo contra Chile por Eliminatorias. LUIS ACOSTA/AFP

Ahora bien, ganar esta distinción de la (IFFHS) no será fácil para el colombiano, ya que compite con estrellas mundiales como Vinícius Junior y Kylian Mbappé, quienes son los máximos candidatos para quedarse con el premio.

En este listado sobresale la ausencia de los dos jugadores que dominaron el mundo del fútbol en los últimos 15 años: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Las actuaciones del argentino Inter Miami y del portugués en el Al Nassr no fueron suficientes para ser incluidos.

Estos son los 30 candidatos al premio el Mejor Jugador de 2024 de la IFFHS: