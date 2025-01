James Rodríguez, dueño de su futuro; en Rayo Vallecano están a la expectativa de su decisión

⚡️ 🤐 "El Rayo NO informa ni de por qué JAMES no va en las CONVOCATORIAS" I 🎙️ @josedpalacio



😅 "James le dijo a Iñigo Pérez que no iba a PRESIONAR como presiona el equipo"



👀 "El club cuenta que nos dirán la VERDAD de James cuando empiece el 2025" pic.twitter.com/ihq2NwxBys