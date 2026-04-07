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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "James Rodríguez no estaba en condiciones para jugar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"

"James Rodríguez no estaba en condiciones para jugar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se volvió a tocar este martes el tema de James Rodríguez y se dieron nuevos detalles relacionados con el tema de salud que afectó al '10' de Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia.
Getty Imágenes

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