"James Rodríguez no estaba en condiciones para jugar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"

El tema relacionado con lo sucedido con James Rodríguez, en la previa de los duelos de la Selección Colombia frente a Croacia (1-2) y Francia (1-3), en el camino de la preparación que conduce al Mundial 2026, sigue dando otros episodios más, relacionados con su estado de salud y la forma en que llegó a la concentración del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Precisamente sobre este particular, que ha tenido ya varios pronunciamientos, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

"La primera versión de la FCF fue que James Rodríguez no tuvo ninguna lesión muscular, ni ósea. Lo que lo llevó a ser hospitalizado fue, y tengo la versión, que el jugador llegó con diarrea (a la concentración de la Selección Colombia), algo de tipo viral. Así tanto en el juego con Croacia, como contra Francia jugó en condiciones desfavorables. James fue tratado con medicamentos, el efecto de la medicina no obró como esperaban y generó algún tipo de rechazo. Esto me lo contó una fuente de entera confianza y muy cercana de James Rodríguez. Jugó el partido contra los croatas y después con los franceses y se desató todo lo que sabemos. El esfuerzo, más la diarrea, causó la deshidratación, que fue peligrosa. Sin embargo, el tema no llegó al alcance, ni como se presentó, con gran alarma, en las redes sociales", aseguró de manera inicial Hernández Bonnet.

A eso, también agregó que "no estaba James así en condiciones para haber estado, de a 63 minutos, en los dos partidos. En el boletín, de Minnesota, se confirmó además que nunca tuvo la tal enfermedad que se filtró".



Para finalizar, Hernández Bonnet apuntó que "esto lo sabía el departamento médico de Colombia, estamos hablando de un caso que se lleva toda la atención. Sin embargo, si James no se encuentra en condiciones normales y no le da para 60 minutos, mucho menos le iba a dar con una enfermedad y viniendo de una ausencia prolongada (de la competencia oficial)".

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El último parte oficial de Minnesota sobre la salud de James Rodríguez

"Dada la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo para monitoreo continuo y terapia intravenosa. James fue dado de alta y desde entonces se ha estado recuperando en casa bajo supervisión médica constante. James se presentó el lunes 6 de abril en el centro de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad. Su reintegración al entrenamiento completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico y estará guiada completamente por su evolución clínica. No existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, se leyó en una nota de prensa del club de la MLS.

James Rodríguez, futbolista colombiano del Minnesota United Getty Images