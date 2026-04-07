Así fue el golazo de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich, en la Champions League

Bayern Múnich pegó primero en el estadio Santiago Bernabéu, este martes, gracias a un golazo del atacante colombiano Luis Díaz, quien aprovechó una gran asistencia entre líneas del alemán Serge Gnabry.

Al minuto 41 se dio una gran jugada colectiva del conjunto bávaro, tras una recuperación de la posesión y que se juntaran Gnabry, Kane y 'Lucho'.

Al final, el atacante alemán filtró una pelota y encontró a Luis Díaz, quien le ganó la espalda a su excompañero en el Liverpool, Trent Alexander Arnold, para definir al segundo palo ante la salida del arquero Andriy Lunin.



Así fue el gol de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich, por Champions League: