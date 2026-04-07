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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich, en la Champions League

Así fue el golazo de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich, en la Champions League

Este martes en el estadio Santiago Bernabéu el colombiano Luis Díaz marcó el primer gol de la serie de cuartos de final entre su Bayern Múnich y el Real Madrid. Pasesote de Gnabry.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, celebra su gol contra Real Madrid, por la Champions League
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AFP

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