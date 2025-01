James Rodríguez respondió la pregunta de los hinchas de León: ¿cuánto tiempo estará en el club?

James Rodríguez es el hombre que está causando sensación en México es Rodríguez es el hombre que está causando sensación en México, gracias a su llegada al León. El arribo del jugador colombiano ha sido tomado con una gran expectativa, gracias a la trayectoria que tiene el fútbol internacional, con paso en grandes clubes como Real Madrid, Bayer Múnich, Porto o Everton.

Este martes, el ‘10’ dio su primera rueda de prensa como jugador de la ‘Panza Verde’ y fue presentado ante los medios de comunicación, que le preguntaron sobre varios temas de su llegada y lo que espera en el conjunto mexicano.

Uno de los temas que respondió fue el tipo de contrato que firmó: “Un año estaré”, fue la respuesta que dio al respecto. Cabe recordar que, el cucuteño viene de tener una amarga experiencia en el Rayo Vallecano, donde solamente estuvo seis meses y terminó saliendo por la falta de minutos que tuvo por parte de Iñigo Pérez.

En su presentación con el León, James ha garantizado que se encuentra bien físicamente y que conserva su nivel competitivo, y pidió despejar las dudas generadas por su salida anticipada de su anterior club, el Rayo Vallecano del que se fue criticado y con escasa participación.

El León es el equipo número 12 del colombiano, que ha vestido cinco camisetas diferentes entre el año 2020 y su llegada al fútbol mexicano: Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Catar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil y Rayo Vallecano de España.

"No le podemos dar un voto de confianza completo porque no ha tenido una permanencia considerable en un equipo; no se ha sentido a gusto en los años recientes", sentencia Calderón quien espera que James encuentre en México las condiciones para su óptimo desempeño.

"Se puede sentir bien en México porque encontrará un fútbol parecido al colombiano en algunos aspectos, porque es un país latino y porque estará rodeado de jugadores colombianos", apunta el historiador.

En el León militan tres futbolistas colombianos: el defensa Stiven Barreiro y los mediocampistas John Mendoza y Edgar Guerra. "Además está Andrés Guardado que a los 38 años salió del retiro para acompañarlo en la mediacancha".