James Rodríguez y el jugador de León al que "respeta mucho": "Un placer compartir con él"

James Rodríguez fue presentado, de manera oficial, en León . Después de los diversos anuncios en redes sociales del club, este martes 14 de enero compartió con sus nuevos compañeros, estuvo junto al cuerpo técnico e hizo parte del entrenamiento. Posteriormente, acudió a una rueda de prensa, donde respondió varias dudas de la prensa y hasta elogió a una de las figuras del equipo.

Estamos hablando de Andrés Guardado, quien hizo parte de la Selección de México y jugó en escuadras como Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y cerró su carrera en León. Y es que, en noviembre de 2024, anunció su retiro del futbol profesional, integrándose al cuerpo técnico del combinado 'manito', en cabeza de con Javier Aguirre.

Ese capítulo parecía estar cerrado, pero no fue así. Regresó a las canchas para vestir, nuevamente, la camiseta de las 'esmeraldas', convirtiéndose en compañero de James Rodríguez. Razón por la que las reacciones no se han hecho esperar y el volante colombiano fue uno de los que habló al respecto. Consultado por su encuentro con Guardado, el '10' no se guardó ni un solo elogió.

"Es un jugador al que respeto mucho, de selección mexicana, con no sé cuántos partidos representando a su país, más de 100, que ha hecho historia; es un placer compartir con él y jugar en el mismo equipo", afirmó. Pero el cucuteño también tiene la ventaja de estar en el vestuario con tres compatriotas, que llevan un tiempo en León: Steven Mendoza, Édgar Guerra y Stiven Barreiro.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador de León de México Twitter Oficial de León

Publicidad

"Estar con ellos, hace que todo sea más fácil, sin duda, pero no es lo único. León es una linda ciudad, el club me ha hecho sentir bien y cómodo. Solo queda entrenar fuerte, jugar bien y ya está; eso es lo que busco", añadió James Rodríguez. Por último, y siguiendo por la misma línea, fue preguntado por la manera en que cree que lo perciben otros jugadores, tanto del equipo como de rivales.

"Que vengan jugadores de talla mundial ayuda a que la liga crezca bastante. Ahora, cada quien tendrá una opinión al respecto, no solo de mi llegada, sino también de otros. El fútbol mexicano, en los últimos años, ha evolucionado", sentenció. Recordemos que, además del colombiano y el mexicano, también llegaron Carlos Cisneros y Emiliano Rigoni a León para la temporada de 2025.