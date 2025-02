James Rodríguez salió 'golpeado' de Rayo Vallecano; todo por escapar de España

De James Rodríguez aún se habla de su estrepitosa salida del Rayo Vallecano, donde no tuvo el respaldo y continuidad que imaginaba, todo por decisión del técnico Íñigo Pérez, quien no le encontró lugar al mediocampista colombiano en su equipo. Ahora, el ‘10’ disfruta de su estadía en León , de México, pero en España no dejan de investigar detalles de su marcha del cuadro de la franja roja.

Por eso, ahora se conoció la cifra que habría puesto el cucuteño de su “bolsillo” para poder acelerar su salida del club de Vallecas y poder quedar como futbolista libre y negociar con cualquier club.

El medio encargado de dar la información de la salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano y el dinero que puso para rescindir su contrato fue ‘Radio Marca’, una suma considerable que no ha pasado desapercibida.

Luego de darse ese pago y la rescisión del contrato, el '10' colombiano pudo comenzar a negociar, tuvo varias ofertas sobre la mesa, entre esas la del Junior de Barranquilla y la del León, pero se decidió por la del equipo mexicano, en el que está actualmente y ha podido volver a brillar, contar con minutos y ser tratado como una figura.

El dinero que pagó James Rodríguez para salir de Rayo Vallecano

“Tal y como ha informado Radio Marca, el ’10’ de la selección colombiana habría pagado 300 mil euros para rescindir su contrato, lo que equivaldría a 1.300 millones de pesos colombianos. Una cifra más que elevada que demuestra que ni jugador ni club estaban satisfechos con cómo se habían dado los hechos”, citaron en ‘Unión Rayo’.

Por su parte, en ‘Estadio Deportivo’ destacaron que James Rodríguez intentaba tener continuidad, algo que veía complicado mientras estuviera el técnico del Rayo Vallecano.

“Decidió acelerar su salida ante la falta de oportunidades en los esquemas de Iñigo Pérez. En México, está poco a poco recuperando la forma; ya ha anotado un gol y repartido una asistencia”, agregaron.

💰 James pagó 300.000 euros de su bolsillo para rescindir su contrato



James Rodríguez apenas jugó siete partidos con la camiseta del Rayo Vallecano, seis de ellos en la Liga de España y uno en la Copa del Rey. Solamente en dos fue titular y apenas pudo aportar una asistencia. Su salida le generó críticas por parte de la hinchada del equipo, que decidió respaldar al técnico Íñigo Pérez.

Ahora, el cucuteño goza de un buen presente en México, con el León, donde desde su llegada ha venido jugando, ya ha disputado tres encuentros y siendo fundamental en todos. En el primero entró al segundo tiempo y le cometieron penalti en la remontada y triunfo 2-1 sobre Atlas. Luego llegó su primera titularidad y de paso su primer tanto en el 1-0 contra Juárez. Su más reciente aparición fue en el 2-1 frente a Chivas de Guadalajara, donde se reportó con una asistencia.

Se espera que este miércoles aparezca nuevamente en la cancha, tras no sumar minutos el viernes contra Mazatlán. Pachuca será el rival a vencer, en el estadio Hidalgo, desde las 9:00 p.m. (hora colombiana), en el duelo que estaba pendiente de la fecha 1 de la Liga MX.