Luis Díaz, tan lejos de Liverpool, pero sonando minuto a minuto en Inglaterra; "no fue buena idea"

La buena actualidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich, indirectamente ha puesto nuevamente su nombre en Anfield, a pesar de que ya son varios meses los que han pasado desde su salida del cuadro ‘red’.

Y es que, diferente a lo que muchos podrían llegar a pensar; la realidad de Liverpool sin el guajiro es realmente compleja y no solo por haber perdido el primer título de la temporada contra el Crystal Palace, sino que también porque los dirigidos por Arne Slot no van bien en la Premier League, tampoco figuran en la Champions League como la temporada pasada y, como dato no menor, vienen de ser eliminados de la Carabao Cup por las ‘águilas’ de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con un 0-3 contundente en Anfield.

Todos estos resultados y mal inicio de campaña han puesto en el ‘ojo del huracán’ al estratega neerlandés y las directivas del equipo inglés; especialmente por la decisión de dejar salir a Luis Díaz, quien, a diferencia de su exequipo, sí está viviendo un momento demasiado ‘dulce’ en Alemania con el Bayern Múnich.

No por nada el colombiano es titular indiscutible para Vincent Kompany, además de ser de los más influyentes en el ataque ‘bávaro’ con goles, asistencias y lúcidas actuaciones; mismas, que hoy por hoy lo tienen nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga. Sumado a eso, está invicto y ‘volando’ con Bayern Múnich tanto en Copa, como en Liga y Champions League.



Leyenda inglesa habló de la salida de ‘Luchito’

Rio Ferdinand, quien fue un reconocido jugador del Manchester United y buen conocedor del fútbol inglés; decidió hablar sobre el tema del momento, que es la actualidad de Liverpool y la salida del guajiro en este mercado de pases. El exdefensor central destacó al ‘cafetero’, enfatizando en que los ‘reds’ erraron tratando de buscar en otros futbolistas lo que encontraban en ‘Lucho’.

“Creo que Díaz es un jugador de primer nivel. Tras dejarlo salir del club, ¿lo han reemplazado por algo mejor? ¿Es Gakpo mejor? Diría que no, ni hablar. No están funcionando, no están jugando tan bien. Los nuevos jugadores que han llegado probablemente han desequilibrado un poco al equipo con la forma en que el entrenador intenta jugar”, indicó de entrada el futbolista inglés, en el podcast ‘Rio Ferdinand Presents’.

Además de eso, Ferdinand dejó claro que el guajiro es un jugador top y de alto nivel, que no será fácil de reemplazar para Liverpool: "Creo que la salida de Díaz, no sé si es buena idea para el negocio. Creo que Díaz es un jugador de primer nivel”.

