James Rodríguez, todo el partido en el banco: León 2-1 Mazatlán, con protagonismo colombiano

Los miles de hinchas que acudieron al estadio El Encanto, se quedaron con las ganas de ver a James Rodríguez en acción. Este viernes 31 de enero, por la fecha 5 de la Liga MX , León venció 2-1 a Mazatlán, pero el mediocampista colombiano no vio minutos, permaneciendo en el banco de suplentes. Eso sí, varios de sus compatriotas fueron protagonistas en cancha.

Cuando recién se estaban acomodando todos, llegó la apertura del marcador a favor del equipo 'esmeralda'. A pesar de que el '10' no estaba en el terreno de juego, parece que le ha enseñado muy bien a sus compañeros. El 'cafetero', Stiven Barreiro, tomó la pelota, levantó la cabeza y filtró un hermoso pase entre líneas , imposible de detener para la defensa.

Emiliano Rigoni recibió completamente solo, entró al área y definió a la perfección para el 1-0 parcial. Un mejor arranque era imposible para los dirigidos por Eduardo Berizzo. Pero lejos de conformarse con ello, fueron por más y lo lograron. En una buena transición de defensa a ataque, los 'panzas verdes' hicieron estragos y ampliaron la diferencia en el tanteador.

El otro colombiano, Édgar Guerra, emprendió una larga carrera y al ver a Ettson Ayón, decidió hacer un taco, dando una impresionante asistencia. Y es que el delantero no perdonó, marcando el 2-0 parcial, silenciando las graderías, ya que no podían creer lo que pasaba. Pero eso no fue todo, pues faltaba otro 'baldado de agua fría' para Mazatlán, que sufrió.

Publicidad

Facundo Ezequiel Almada cometió una dura infracción, pisando a la altura del tobillo a un rival, y vio la tarjeta roja. El local quedó con un jugador menos, lo que, en el papel, beneficiaba a León. Sin embargo, las cosas cambiaron y dieron un giro de 180 grados. El ingreso de Nicolás Benedetti le cambió la cara al cuadro de Víctor Vucetich y se montó en el partido.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en el partido de León contra Mazatlán por la Liga MX Getty Images

De hecho, el propio 'cafetero' infló las redes y descontó, para el 2-1 definitivo. Ahora, faltaba otra noticia. Al minuto 72, el entrenador Berizzo le dio la orden a James Rodríguez de que se cambiara porque iba a ingresar. No obstante, los planes cambiaron a última hora. Justo cuando estaba listo para entrar, Carlos Cisneros fue expulsado y León quedó con diez.

Publicidad

Razón por la que el director técnico de León decidió que no era la variante que necesitaba e informó al cucuteño que se volviera a poner la sudadera. Finalmente, no entró, vio todo el compromiso desde el banco de suplentes, pero celebró un nuevo triunfo, tras haber vencido a Atalas, Juárez y Chivas de Guadalajara. Ya son cuatro victorias consecutivas.

El próximo reto para James Rodríguez es el miércoles 5 de febrero, a las 9:00 de la noche (Hora de Colombia), cuando vaya al estadio Hidalgo, a visitar a Pachuca. Este partido es válido por la fecha 1 de la Liga MX y estaba aplazado, teniendo en cuenta que los 'tuzos' estaban disputando el Mundial de Clubes, justo cuando inició el certamen en territorio mexicano.