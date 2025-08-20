Hinchas de Millonarios no 'caben de la dicha' por eliminación de Nacional; "fracasados"

El Sao Paulo, con el arquero Rafael como héroe, avanzó este martes a cuartos de final en la Copa Libertadores al vencer 4-3 en tanda de penaltis al Atlético Nacional, tras empate 1-1 en los 90 minutos.

Un gol de André Silva en el minuto 3 adelantó al club brasileño en el partido de vuelta del cruce en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, y un penal convertido en el 70 por Alfredo Morelos envió la definición al punto de la pena máxima.

La ida, la semana pasada en Medellín, había acabado 0-0. Edwin Cardona fue expulsado en el 70, por doble amonestación, y dejó con diez hombres al cuadro antioqueño. Pero eso no fue todo, pues es importante recalcar que el paisa había errado dos penas máximas en el encuentro de ida.

Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz y Cédric Soares patearon con éxito por el Tricolor paulista en la tanda. Rafael, en tanto, bloqueó el tiro de Matheus Uribe, mientras que Marino Hinestroza mandó su cobro al palo.

Evidentemente, esto no pasó por alto para las redes sociales y especialmente para los hinchas de Millonarios, quienes, pese a la situación del club ‘embajador’ en la actualidad, no desaprovecharon la oportunidad de reírse y burlarse del combinado ‘verdolaga’; tanto, que cundieron las redes sociales de memes y más.

el logro más grande de millonarios y Medellín los últimos años: burlarse de nacional 🙈🙈🙈🙈 payasos — Leicester city (@estaban697071) August 20, 2025

Conmovedor lo de Marino, botar el penal para clasificarlos no negó una gota de sudor😍 https://t.co/E7nBC1MjaM — Lorena. (@Dulceelimon) August 20, 2025

Los ídolos los dejaron eliminados.JAHSJAJAJA — Laura Valentina (@LauValMc) August 20, 2025

#despiertawin MILLONARIOS SI SABE QUE ES GANAR EN SAO PAULO ESO SI RS GRANDEZA, CHAO NACIONAL FRACASADOS pic.twitter.com/g0HrknsTGy — COMANDOSBLUE23 (@EdissonCALDERN5) August 20, 2025