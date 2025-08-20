Jhon Durán y la jugada por la que José Mourinho "se retiró enfadado", en Champions League

Jhon Durán no tuvo su mejor presentación en Champions League. Este miércoles 20 de agosto, en el empate 0-0 entre Benfica y Fenerbahce, fue titular y jugó 67 minutos, pero no pudo crear ninguna opción de peligro. De hecho, se salvó de la expulsión, luego de una dura infracción sobre Enzo Barrenechea. En dicha acción, el árbitro central solo le mostró la amarilla.

Como si fuera poco, protagonizó una acción que dio de qué hablar y terminó con el enfado de José Mourinho. Sobre el final del primer tiempo, cayó en el área rival, reclamando un golpe en su rostro por parte de Nicolás Otamendi. Sin embargo, el juez consideró que no fue falta y, por ende, no sancionó falta. En ese momento, el técnico se enojó y se fue al vestuario.

Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en el partido contra Benfica, por Champions League AFP

Molestia de José Mourinho, tras una acción de Jhon Durán, en Fenerbahce vs. Benfica

Mourinho se fue al vestuario ANTES del final del primer tiempo...



