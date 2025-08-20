Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la jugada por la que José Mourinho "se retiró enfadado", en Champions League

Jhon Durán y la jugada por la que José Mourinho "se retiró enfadado", en Champions League

En medio del partido entre Fenerbahce y Benfica, se presentó una acción en la que Jhon Durán fue protagonista y por la que su entrenador se enojó.

José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, junto al delantero colombiano, Jhon Durán
José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, junto al delantero colombiano, Jhon Durán
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 05:23 p. m.