Ciclista Colombiano mantiene viva la ilusión en Vuelta a Portugal: sigue tercero en la general

El israelí Rotem Tene superó este viernes al argentino Germán Nicolás Tivani en el esprint y se proclamó ganador de la octava etapa de la Vuelta a Portugal, competición que sigue liderada por el ruso Artem Nych.

Tivani, del Aviludo-Louletano-Loulé, intentó repetir su triunfo de la primera ronda, pero su esfuerzo en los últimos centímetros antes de la meta no fue suficiente para superar al atleta del Israel Premier Tech Academy.

Los españoles Rubén Fernández (Anicolor-Tien 21) y Unai Esparza (Illes Balears Arabay) también terminaron la jornada entre los diez primeros, en séptimo y noveno lugar, respectivamente.

Su compatriota Joseba López, en duodécimo lugar, fue el mejor ciclista del Caja Rural-Seguros RGA en esta octava jornada, de 178,2 kilómetros entre las localidades de Ferreira do Zêzere y Santarém.

No fue un día positivo para el Petrolike de México, ya que el azteca Edgar David Cadena terminó en 34ª posición, mientras que el ganador del jueves, el ecuatoriano Jonathan Klever Caicedo, sufrió un pinchazo y concluyó en 73º lugar.

La general sigue liderada por Nych (Anicolor-Tien 21), que terminó la etapa en 38º lugar, seguido por el francés y compañero de equipo Alexis Guerin (27º) y el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense y 39º).

Este sábado, la Vuelta a Portugal celebrará su novena y penúltima etapa, que recorrerá Alcobaça y Montejunto en un trayecto montañoso de 174,4 kilómetros.

Esta será la última ronda regular de la competición, que finaliza el domingo con una contrarreloj en la capital, Lisboa.

Jesús David Peña y sus compañeros del APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense. APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense.

Clasificación general de la Vuelta a Portugal 2025, tras la etapa 8