Jugador de Selección Colombia fue blindado por histórico equipo de Europa; ganará un 'platal'

En las últimas horas se confirmó una noticia que venía generando mucha expectativa en la prensa internacional: la posible renovación o despedida de un jugador clave de la Selección Colombia, ante el fuerte interés de varios equipos europeos.

Se trata de Dávinson Sánchez, el defensor central de la ‘tricolor’, quien logró llegar a un acuerdo con el Galatasaray para renovar su contrato. Tras varias semanas de conversaciones, el club turco confirmó oficialmente la ampliación del vínculo con el jugador, quien fue una pieza clave en la reciente conquista de la liga y la copa de Turquía.

Así lo anunció Galatasaray a través de sus redes sociales: “El contrato de nuestro futbolista profesional Dávinson Sánchez Mina ha sido ampliado hasta el final de la temporada 2028-2029. Se anuncia respetuosamente al público”, se leyó en la publicación donde se observa al zaguero colombiano posando en las instalaciones del club, visiblemente feliz por continuar en el equipo.

Vale la pena recordar que el vallecaucano de 29 años había solicitado una renovación contractual que incluyera un aumento salarial, luego de consolidarse como uno de los mejores jugadores del plantel en la temporada pasada. Inicialmente, Sánchez ganaba 3,2 millones de euros por año, y su representante pedía al menos duplicar esa cifra, algo que el club en principio no estaba dispuesto a aceptar.

Las negociaciones se extendieron en medio de rumores sobre el interés de otros clubes europeos, como el Como de Italia, dirigido por Cesc Fàbregas. Finalmente, según informó el periodista Volkan Kılıç —quien había adelantado la noticia—, "Se logró un acuerdo entre el club y el defensor colombiano para fijar su nuevo salario en 4,5 millones de euros anuales".

Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/6IDXnZeDM2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2025

Carlos Cuesta se despide de Dávinson Sánchez en Galatasaray

Aunque Dávinson logró llegar a un acuerdo para continuar en Galatasaray, su compatriota Carlos Cuesta no corrió con la misma suerte. Desde el inicio de la temporada, el club turco le informó al defensor colombiano que no haría parte del nuevo proyecto deportivo, por lo que se vio obligado a buscar oportunidades en otros equipos.

Todo indica que su destino estaría en el fútbol brasileño, específicamente en el Vasco da Gama.

Así lo confirmó el periodista turco Çağatay Çelik a través de su cuenta en X: “Galatasaray llegó a un acuerdo con Vasco da Gama por 6 millones de euros, correspondientes al 60% del pase de Carlos Cuesta. El club brasileño pagará 2 millones de euros adicionales si el defensa colombiano disputa una cantidad determinada de partidos”.

De concretarse, Cuesta daría un importante paso en su carrera, llegando a un club histórico del fútbol brasileño que busca reforzarse con miras a mejorar su rendimiento en la presente temporada.