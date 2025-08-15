Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Aston Villa extrañan a Jhon Durán: "No estamos ni para top-7 de la Premier League"

En Aston Villa extrañan a Jhon Durán: "No estamos ni para top-7 de la Premier League"

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, habló frente a los medios de comunicación en la antesala al inicio de la Premier League y dio unas declaraciones polémicas sobre la situación de su equipo.