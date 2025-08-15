En Aston Villa extrañan a Jhon Durán: "No estamos ni para top-7 de la Premier League"

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, admitió que no son candidatos a estar entre los siete primeros de la Premier League inglesa de fútbol esta temporada y que su presupuesto está lejos del de los grandes. Los de Birmingham, que jugarán la Europa League esta temporada, sólo han podido invertir 35 millones de euros en este mercado y están a punto de perder a Jacob Ramsey, que se marchará al Newcastle por algo menos de 50 millones. La temporada pasada ya tuvieron que decir adiós a Jhon Durán, Moussa Diaby, Douglas Luiz, Diego Carlos y Jaden Philogene entre otros y mostraron un beneficio neto de casi 50 millones.

"Estamos más o menos como cuando llegué", dijo este viernes Emery en la rueda de prensa previa a su debut en Premier League contra el Newcastle. "No somos un candidato al top siete. Tenemos la capacidad de crear un equipo fuerte, pero no con el mismo presupuesto que los clubes grandes. Tenemos que ser competitivos con nuestros jugadores y seguir trabajando tan fuerte como siempre y estar motivados. Mañana empezamos y quedan 38 partidos, pero no somos candidatos a estar entre los siete mejores", añadió el español.

El pasado invierno, Monchi, el director deportivo del Villa, incorporó a tres jugadores en invierno que fueron clave para luchar por la FA Cup hasta semifinales y para sellar el pase a Europa por tercer año consecutivo. Llegaron Marcus Rashford, Marco Asensio y Axel Disasi, pero ninguna de estas cesiones se pudieron hacer permanentes por los altos salarios y el costo de los traspasos.

Mientras los seis grandes de la Premier League (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham) han ejercido su poder financiero en el mercado de fichajes, el Villa y el Newcastle se han visto desplazados. Limitado por la necesidad de cumplir con las normas de sostenibilidad financiera, el único fichaje importante del Villa ha sido el delantero marfileño Evann Guessand, procedente del Niza.

Evann Guessand, nuevo jugador del Aston Villa AFP

Próximo partido del Aston Villa

El equipo 'villano' tendrá un mano a mano ante el Newcastle, por la primera fecha de la Premier League, este sábado 16 de agosto a las 6:30 a.m. (hora de Colombia) en el estadio Villa Park.



¿Cómo llega el Newcastle al partido?

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, ha tenido que responder constantemente a preguntas sobre Isak, quien se perdió la pretemporada para intentar forzar su fichaje por el Liverpool. Howe admitió el viernes que Isak controla el destino de su fichaje tras confirmar que el jugador de 25 años no participará en el primer partido del sábado contra el Villa. "Ahora mismo, no lo sé. Alex lo controlará", dijo cuando se le preguntó si el delantero jugaría en el Newcastle antes del cierre del mercado de fichajes.