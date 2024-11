James Rodríguez y el otro jugador de Rayo Vallecano que se desperdicia en la banca

James Rodríguez se sigue llevando los focos en el ambiente del Rayo Vallecano, pero no precisamente por brillar sino por su ausencia en la cancha. El colombiano no cuenta para Iñigo Pérez en el once titular y ahora ni siquiera le da minutos desde el banco de suplentes. Sin embargo, lo que pocos saben es que el '10' no es el único que sufre esa situación en el conjunto 'obrero' de Madrid.

Rodríguez Rubio estuvo en el banquillo del 'Rayo' en la derrota 1-0 con el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán. Pérez lo ignoró y no le dio la oportunidad de jugar en un equipo que se ubica en la casilla 13 de la tabla de posiciones de la Liga de España con 16 unidades.

Desde España, volvieron a recalcar la situación del cucuteño. "El mediapunta colombiano apenas entrenó un par de días con el equipo rayista tras regresar de su selección (Colombia); aunque sigue sin consolidarse en el equipo de Iñigo Pérez", reseñó el 'Unión Rayo'.

Ahora bien, el citado medio dejó en claro que hay otro jugador con un contexto mucho peor que el del colombiano. Se trata de Raúl de Tomás, quien ni siquiera se ha estrenado en Liga. "RDT, por su parte, continúa sin sumar minutos en La Liga con el equipo vallecano. El atacante aún no ha debutado a pesar de sumar dos goles en Copa del Rey ante el Villamuriel mientras Iñigo rotó en la delantera dando la oportunidad a Randy Nteka", complementó el portal.

Raúl de Tomás, delantero de Rayo Vallecano. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

Y es que sin duda alguna, muchos no entienden las decisiones de Iñigo Pérez. "El Rayo Vallecano tiene en el banquillo a dos de los futbolistas mejor pagados de la plantilla. Además, RDT, junto a De Frutos, es el fichaje más caro de la historia franjirroja", concluyeron.

Lo de Tomás pasa más por su actualidad, aunque llama mucho la atención que ni siquiera haya tenido minutos en Liga.

En las dos últimas temporadas con el Rayo Vallecano, de Tomás ha tenido un desempeño discreto. En la 2022-23, disputó 19 partidos en LaLiga, anotando 4 goles. En la 2023-24, jugó 28 encuentros entre todas las competiciones, pero su aporte se redujo a 2 goles y 2 asistencias. Aunque mostró destellos de su calidad, su promedio goleador pasó de 0.21 a 0.07, reflejando un menor impacto ofensivo en el equipo.

Por su parte, James apenas ha disputados seis partidos sin anotar goles y dar asistencias.