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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y la jugada que puso a todos de pie en Minnesota vs. LAFC: era un golazo

James Rodríguez y la jugada que puso a todos de pie en Minnesota vs. LAFC: era un golazo

El '10' apeló a una de sus mejores cualidades, la media distancia, y por poco anota un golazo este sábado en juego de la MLS. ¡Vea acá el VIDEO de la jugada de James Rodríguez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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James Rodríguez en acción de juego con Minnesota United frente a los LAFC, en la MLS.
James Rodríguez en acción de juego con Minnesota United frente a los LAFC, en la MLS.
Getty Imágenes

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