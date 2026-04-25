James Rodríguez y la jugada que puso a todos de pie en Minnesota vs. LAFC: era un golazo

James Rodríguez fue titular este sábado con el Minnesota United, que recibió en el Allianz Field, a los LAFC en partido de la MLS. El volante colombiano dejó buenas impresiones en el campo de juego, al punto que casi marca un verdadero golazo de media distancia.

La jugada puntual sucedió en los minutos finales de la primera parte. El '10' recibió el balón, se acomodó a su perfil y luego sacó un zurdazo desde fuera del área, que pasó sólo unos centrímetros por encima del arco de los LAFC custodiado por Hugo Lloris. ¡Hubo lamento de Rodríguez Rubio y de los hinchas de los 'loons' en las gradas.

Vea acá la jugada de James Rodríguez en Minnesota United vs. LAFC, en la MLS: