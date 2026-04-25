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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Uno de los pilares del Benfica", así describieron la actuación de Richard Ríos vs. Moreirense

"Uno de los pilares del Benfica", así describieron la actuación de Richard Ríos vs. Moreirense

Richard Ríos marcó gol y generó asistencia en el triunfo 4-1 del Benfica este sábado contra Moreirense. El volante colombiano brilló en la jornada 31 en la Liga de Portugal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Richard Ríos fue gran figura con Benfica frente a Moreinense en la Liga de Portugal.
Richard Ríos fue gran figura con Benfica frente a Moreinense en la Liga de Portugal.
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