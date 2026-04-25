"Uno de los pilares del Benfica", así describieron la actuación de Richard Ríos vs. Moreirense

Richard Ríos lideró con gol y asistencia al Benfica, que este sábado, recibió en el Estádio da Luz al Moreirense. El volante antioqueño marcó el segundo tanto de las 'águilas' y luego asistió a Franjo Ivanović para el tercero; finalmente, su equipo ganó 4-1 y se mantiene en los primeros lugares de la Liga de Portugal.

Luego del compromiso de la jornada 31 del campeonato lusitano, en la prensa de aquel país evaluaron a los protagonistas en cancha, y en el caso de Ríos Montoya, no le fue nada mal. No sólo fue importante en su funciones dentro del campo de juego, sino que también aportó en el frente de ataque con su anotación y pasegol.

¿Qué dijeron en Portugal sobre la actuación de Richard Ríos con Benfica?

Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica frente a Moreirense en la Liga de Portugal AFP

Así las cosas, en el diario 'A Bola' registraron lo siguiente del desempeño del número '20' de los 'encarnados'.



"Uno de los pilares del equipo. Marcó el segundo gol y asistió a Ivanovic en el 3-1. También dio un pase magistral a Pavlidis, dejando al griego solo frente a André Ferreira, pero Gilberto Batista tocó el balón y evitó el gol. A pesar de la tarjeta amarilla y un susto por una posible lesión, fue fundamental para recuperarse en campo contrario y definir el pase final", precisaron en el tabloide, y en cuanto a su puntuación, le otorgaron un siete sobre diez.



¿Cómo quedó el Benfica en la Liga de Portugal?

En la clasificación general del certamen lusitano, el Benfica suma ahora 75 puntos, cuatro menos que el líder Porto (que juega este domingo contra Estrela Amadora) y cuatro enteros más que el Sporting Lisboa, que tiene dos compromisos pendientes; el de este domingo contra el Aves SAD, y el miércoles en casa contra el Tondela.

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Por su parte, el Moreirense se quedó en 39 unidades y es séptimo en la tabla general.



¿Qué dijo José Mourinho tras vencer al Moreirense?

"Podríamos haberlo hecho mejor, no fuimos consistentes. Desde un punto de vista individual, hay buenas respuestas, buenos jugadores, un buen banquillo. Desde hace un tiempo he podido intentar cambiar las cosas e incorporar novedades porque tenemos un buen banquillo y buenas soluciones", expresó el popular 'Mou' en conferencia de prensa.