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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Arsenal 1-0 Newcastle

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Arsenal 1-0 Newcastle

Con un solitario gol de Eberechi Eze, Arsenal venció al Newcastle United y lucha por el título del fútbol de Inglaterra. Manchester City tiene un partido menos.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Arsenal vs. Newcastle - Premier League 2025-26.
Arsenal vs. Newcastle - Premier League 2025-26.
Getty Images.

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