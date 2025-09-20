James Rodríguez y la lesión que lo tiene fuera de las canchas, en León; ya es confirmado

Tras la difícil derrota por 5-0 contra Tijuana, en la Liga de México; Eduardo Berizzo dio la cara y atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, para analizar el juego del Club León y el mal resultado del cuadro ‘esmeralda’ que sorprendió a propios y extraños.

Sin embargo, un tema que fue protagónico en la conferencia, fue el de la ausencia de James Rodríguez, quien ni siquiera viajó con el equipo para enfrentar a los ‘Xolos’; hecho que generó incertidumbre y más en el entorno del combinado ‘fiera’. Esto, teniendo en cuenta que nunca hubo comunicado oficial para aclarar la situación.

No obstante, Berizzo se refirió al tema, dejando claro que todo pasó por temas físicos, que complicaron la presencia en el terreno del cucuteño y no porque el ‘10’ no quisiera jugar en esa cancha sintética, así como muchos periodistas lo habían rumorado antes del partido.

“Con James nunca hubo un tema con el sintético, ni nada. Simplemente está arrastrando una lesión en el tendón de Aquiles y por eso no estaba disponible”, sentenció de manera contundente el estratega del Club León.

James Rodríguez en acción de juego con León Foto: X de @clubleonfc

De esa manera, Eduardo Berizzo aclaró la situación sobre James, agregando, además, sus comentarios respecto a la dura caída en condición de visitante, que deja una mala imagen para los de Guanajuato.

“Lo primero es que cuando sales a jugar un partido de nivel tienes que estar con otra atención, con otra concentración, con una tensión dentro del partido. Nos hicieron demasiado daño, permitimos centros, balón detenido, cuando no estas tenso y no juegas a tope, pasa lo que paso. Para nosotros esto tiene que ser un antes y un después, fue un equipo más enchufado que nosotros, y lo que tenía que hacer, lo hizo. Nosotros no”, agregó Berizzo.

Además, el entrenador ‘esmeralda’ fue autocrítico, dejando claro que no fue una buena noche y varios fueron los errores que se cometieron y que terminaron reflejados en el marcador: “Creo que todos los aspectos del juego los hemos resuelto mal, en el juego, en el juego de balón detenido. Nos convirtieron goles con una jugada que ya habían demostrado en otros partidos, con su volante de contención, con el juego aéreo de su central. Ante un resultado así es poco lo que puedo explicar, no nos salió nada, ha sido una noche mala evidentemente. El partido se rompe desde muy temprano, 3-0 a los 28 minutos habla de que nada nos salió como queríamos”.

"Cuando no juegas a tope te suceden cosas cómo las de hoy ".



-Eduardo Berizzo pic.twitter.com/HDqbzvGCv1 — Christian Ramírez (@Christi6179520) September 20, 2025

“En una noche así a veces uno se quiere justificar con las ausencias, y no. Los que estábamos en campo pudimos resolver mejor lo que hicimos, el primer responsable es el entrenador y es desagradable que te conviertan tantos goles en contra, un segundo tiempo donde equilibramos, pero el juego no nos dio nada”, concluyó Eduardo Berizzo.