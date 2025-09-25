James Rodríguez y su gesto, tras empate de León con Mazatlán, del que hablan en México

James Rodríguez firmó su mejor partido del segundo semestre contra Mazatlán. El pasado martes 23 de septiembre, fue titular, capitán, disputó todo el compromiso, brindó una asistencia y marcó un gol, en el empate 2-2 del Club León, por la fecha 10 de la Liga MX. Razón por la que los elogios no se hicieron esperar por parte de la prensa que cubre al equipo 'esmeralda'.

"Qué bueno es James cuando quiere marcar diferencia, hace rato de no verlo tan determinante con equipo. Hasta defensivamente como que quiso hacer un poco más ¡Bravo! Ojalá y que mantenga ese nivel para los siguientes partidos", escribió el periodista, Paco Vela, en sus redes. Y es que el colombiano no había tenido la regularidad que quería en esta parte del año.

En la primera jornada, en la derrota 0-1 frente a San Luis, empezó en el banco de suplentes y solo disputó 28 minutos. Posteriormente, para las fechas 2 y 3, fue titular y jugó los partidos completos. Sin embargo, el panorama cambió, pues por una molestia física, se perdió los juegos con Monterrey y Necaxa; para su fortuna, superó la lesión y reapareció en las canchas.

En el 1-1 contra Pachuca, jugó 28 minutos; después, en la victoria 3-0 sobre Querétaro, disputó 72'; y, por último, ingresó en el entretiempo en el 0-0 con Tigres. Pero las cosas volvieron a cambiar: se lesionó y se perdió el duelo con el Club Tijuana. Por eso, estaba en duda frente a Mazatlán, pero apareció desde el inicio, fue figura y aportó un tanto y un pasegol.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un entrenamiento Twitter del Club León

Eso sí, el desenlace no fue el esperado. Ánderson Duarte marcó doblete e igualó el compromiso para sentenciar el 2-2 definitivo en el estadio Nou Camp. Fue así como James Rodríguez no ocultó su molestia y así lo dio a conocer Paco Montes, periodista mexicano que sigue al Club León. "Se puso la responsabilidad ofensiva del equipo y en la posición que le gusta", dijo.

Pero no fue lo único. "Dio un gol y una asistencia; el tipo necesita mayores sociedades en el campo y que se gestione mejor el control de juego. Al final, se fue muy molesto con el empate que se firmó", sentenció. Ahora, James Rodríguez piensa en el próximo partido que es este viernes 26 de septiembre, contra Juárez, a las 8:00 de la noche (Hora de Colombia).