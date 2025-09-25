Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su gesto, tras empate de León con Mazatlán, del que hablan en México

James Rodríguez y su gesto, tras empate de León con Mazatlán, del que hablan en México

A pesar de que la 'fiera' tenía la victoria en el bolsillo, tras ir ganando 2-0, se le escapó en el segundo tiempo y una reacción de James Rodríguez no pasó desapercibida.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
James Rodríguez, capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
