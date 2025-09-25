Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mensaje de James Aguirre luego de insólito penalti fallado con Once Caldas; "humildad y sinceridad"

Mensaje de James Aguirre luego de insólito penalti fallado con Once Caldas; "humildad y sinceridad"

El arquero del Once Caldas, James Aguirre, usó sus redes sociales para escribir unas palabras tras la eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Así fue la formación titular del Once Caldas contra Independiente del Valle por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Así fue la formación titular del Once Caldas contra Independiente del Valle por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad