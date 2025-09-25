Mensaje de James Aguirre luego de insólito penalti fallado con Once Caldas; "humildad y sinceridad"

Se acabó el sueño continental del Once Caldas. El 'blanco-blanco' no pudo mantener la serie a favor contra Independiente del Valle, y tras el 2-2 en el marcador global, el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana se definió en los penaltis; allí los ecuatorianos estuvieron más certeros. James Aguirre, arquero del cuadro manizaleño, falló uno de los cobros y no ocultó la tristeza por quedar fuera del campeonato internacional.

El guardameta usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje de disculpa hacia la hinchada que llenó el estadio Palogrande y que soñaba con seguir en la 'otra mitad de la gloria'. Y es que Once Caldas había logrado un buen botín en territorio ecuatoriano al ganar 0-2, pero en Manizales la ventaja se escapó rápidamente y desde el punto blanco del penalti erraron. Precisamente el que se equivocó fue Aguirre.

Once Caldas eliminado de la Copa Sudamericana AFP

"Quiero dirigirme a ustedes con sinceridad y humildad. Estoy en una posición que nadie quisiera vivir, pero quiero que sepan que he entregado lo mejor de mí por estos colores", inició escribiendo el número '12' del Once Caldas en su perfil de Instagram.

Y continuó: "Gracias a esta hinchada y a esta ciudad tan hermosa, que me han hecho sentir como un manizaleño más. A veces no existen palabras suficientes para describir este sentimiento, y aunque no siempre se logran los objetivos, el amor y la entrega permanecen intactos".

James Aguirre sostuvo que su compromiso con la escuadra manizaleña siempre ha estado y que esta experiencia le servirá para el futuro.

"Quiero pedirles disculpas de corazón. Cada uno de nosotros dio lo mejor de sí, y estoy convencido de que aprenderemos de esta experiencia para volver más fuertes. Una vez más, gracias por su apoyo incondicional. Les aseguro que seguiremos luchando con toda la dedicación y el compromiso que este club y su gente merecen", concluyó el arquero del Once Caldas luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Más reacciones tras la eliminación de Once Caldas de la Copa Sudamericana

"Esto es un fracaso la verdad, desilusión, tristeza, con toda la gente que nos vino a apoyar, esta hincha de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minutos, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la Liga", esas fueron las palabras de Dayro Moreno en declaraciones con 'Espn'.