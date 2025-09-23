Noche redonda para James Rodríguez; vea la asistencia en León vs. Mazatlán

James Rodríguez fue la gran figura de León en la primera parte frente a Mazatlán en el Nou Camp, en un duelo válido por la fecha 10 de la Liga MX, que tuvo como principal novedad su regreso a ‘la Fiera’.

A los 45+2, Rodríguez abrió el marcador desde el punto blanco del penalti y, tres minutos después, asistió al delantero Ismael Díaz, quien de cabeza anotó el 2-0 con el que su equipo se fue al descanso.



Vea la asistencia de James Rodríguez en el duelo León vs. Mazatlán por la Liga MX