Noche redonda para James Rodríguez; vea la asistencia en León vs. Mazatlán

James Rodríguez fue la gran figura de León en la primera parte frente a Mazatlán en el Nou Camp, en un duelo válido por la fecha 10 de la Liga MX, que tuvo como principal novedad su regreso a ‘la Fiera’.
A los 45+2, Rodríguez abrió el marcador desde el punto blanco del penalti y, tres minutos después, asistió al delantero Ismael Díaz, quien de cabeza anotó el 2-0 con el que su equipo se fue al descanso.
Como con la mano, James Rodríguez puso asistencia con León 🦁 pic.twitter.com/doRjv0Yooc— J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) September 24, 2025