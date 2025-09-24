6-0, la mayor caída de Colombia en un Mundial Sub-20; con Higuita y el papá de James

La Selección Colombia afrontará su Mundial Sub-20 número 12 a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, cuando debutará enfrentando a Arabia Saudita en la primera fecha del cuadrangular F del campeonato celebrado en Chile.

Y aunque solo en 2 oportunidades no ha podido superar la fase de grupos, lo que da a entender el rendimiento que suele haber en estos eventos, hubo un tropiezo que aún se recuerda por lo abultado del marcador (6-0) y por los protagonistas que estaban en cancha.

Ocurrió en el torneo de la ya extinta Unión Soviética, en 1985, donde se registró la primera aparición que tuvo el elenco nacional en estas Copas del Mundo.

Allí, Colombia empezó con pie derecho empatando 2-2 con Hungría, 1-1 con Bulgaria y superando 2-1 a Túnez en el grupo A, lo que le dio tiquete a segunda ronda, en la que terminó cerrando su actuación con el mayor resbalón de su historia.



Así fue el 6-0 recibido por Colombia en un Mundial Sub-20

Pasó el primero septiembre de 1985 en el Estadio Nacional de Tiflis, capital actual de Georgia, escenario en el que los dirigidos por el ya fallecido Luis Alfonso Marroquín debieron enfrentar a Brasil en duelo válido por los cuartos de final.

Se trataba de un choque entre los 2 elencos suramericanos del certamen y el más complicado para Colombia si se tiene en cuenta que Brasil venía de ser campeón del Mundial anterior, el de México 1983, y que terminaría repitiendo título ganando todos sus partidos.

Los goles del encuentro fueron obra de Gérson (51', 69' y 90'), Paulo Silas (54'), Dida (72') y Müller (81').

La derrota fue sufrida por varios hombres que luego fueron figuras del fútbol colombiano si se hace un repaso por el plantel llevado a la URSS.

Nómina de Colombia en el Mundial Sub-20 de 1985: René Higuita, Eduardo Niño, Carlos Mesa, Álvaro Núñez, John Álvarez, Jairo Ampudia, José Hurtado, John Jairo Tréllez, Orlando ‘Pony’ Maturana, Wilmer Cabrera, Carlos Álvarez, Diego Laínez, John Córdoba, Felipe Pérez, Rafael Álvarez, Hugo Caicedo, John Édison Castaño y Wilson James Rodríguez (papá de James Rodríguez). DT: Luis Alfonso Marroquín.

Este 6-0 ha sido la única goleada recibida por una escuadra ‘cafetera’ en Copas del Mundo Sub-20, ya que el resultado en contra más abultado después de ese es el 3-1, que se ha repetido en las siguientes 5 ocasiones:

- Chile 1987: contra Alemania Oriental en segunda fecha del grupo C.

- Australia 1993: contra Rusia en la tercera fecha del grupo A.

- Colombia 2011: contra México en cuartos de final.

- Nueva Zelanda 2015: contra Portugal en tercera fecha del grupo C.

- Argentina 2023: contra Italia en cuartos de final.