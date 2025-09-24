Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / 6-0, la mayor caída de Colombia en un Mundial Sub-20; con Higuita y el papá de James

6-0, la mayor caída de Colombia en un Mundial Sub-20; con Higuita y el papá de James

Se trata de la única goleada que ha recibido la escuadra ‘cafetera’ en Copas del Mundo juveniles, certámenes en los que su desempeño suele ser competitivo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Así fue la mayor derrota de Colombia en un Mundial Sub-20.jpg
Imagen de referencia sobre la Colombia en los Mundiales Sub-20
Foto: @fifau20worldcup.

Publicidad

Publicidad

Publicidad