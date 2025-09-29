Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su nuevo DT en León, con promesa y confesión; “decían que si iba a poder con él"

James Rodríguez y su nuevo DT en León, con promesa y confesión; “decían que si iba a poder con él"

El '10' colombiano James Rodríguez ahora tendrá como entrenador a Ignacio Ambriz, quien tomó el lugar que dejó Eduardo Berizzo. Hubo primer charla entre ambos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez con el León de México - Foto:
León Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad