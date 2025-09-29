James Rodríguez y su nuevo DT en León, con promesa y confesión; “decían que si iba a poder con él"

León tuvo un cambio de rumbo en la dirección técnica, con la renuncia de Eduardo Berizzo (Argentina) tras los malos resultados en la presente campaña, que los tiene afuera de los puestos de clasificación para la ronda final del campeonato, por lo que ahora James Rodríguez y sus compañeros ya conocieron a su nuevo entrenador: Ignacio Ambriz (México).

Por eso, las miradas están puestas en qué pasará con el mediocampista colombiano, máxima figura del equipo de Guanajuato, y si entrará en los planes del nuevo timonel, ya que con Berizzo era un titular indiscutible y clave en la idea de juego.



Nuevo técnico de León le hace promesa a James Rodríguez

En su presentación este lunes 29 de septiembre como el nuevo DT del equipo mexicano, Ignacio Ambriz se tomó el tiempo para hablar sobre sus primera impresiones del futbolista colombiano, y hasta confesó que le habían preguntando si podría manejarlo, por el bagaje y la experiencia del cucuteño.

"James Rodríguez me ha sorprendido, por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle", expresó 'Nacho', como se le conoce al técnico mexicano, dejando saber que estará presente para que el '10' se sienta cómodo.

De hecho, aunque no dio muchos detalles de la charla que tuvo personal con el mediocampista colombiano, pero sí aseguró que James "tiene ilusión, quiere ser campeón", y agregando que en su primer contacto con el cucuteño "lo veo bien, tranquilo y le comenté que iba a disfrutar jugando al fútbol", dejando saber que lo tendrá en cuenta como su máxima figura.

James Rodríguez con León - Foto: Getty Images

Ya a nivel colectivo Ignacio Ambriz hizo un balance general de cómo sintió al plantel profesional del Club León, puntualizando que "el equipo perdió confianza, pareciera que no tenían, estaban distraídos, no había actitud", explicando que eso es vital, ya que "tienes que ver el colectivo que tan bien está".

Para terminar, 'Nacho' contó que en la reunión con sus futbolistas "esa fue una de las preguntas para cada jugador, la gran mayoría me dice que el grupo está bien, hay una gran unión", por lo que no hay diferencias o distanciamientos dentro de la nómina.



¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez y el León de México?

El siguiente partido del equipo ‘esmeralda’ será este sábado 4 de octubre recibiendo al Toluca, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), por la fecha 12 de la Liga MX.

Actualmente León está en el puesto 11 de la tabla de posiciones, con 12 puntos, a 13 unidades del líder que es precisamente el Toluca, su próximo rival.