Gol Caracol  / Selección Colombia  / RD Congo, posible rival de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, sigue firme en Copa Africana

RD Congo, posible rival de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, sigue firme en Copa Africana

La Selección de RD Congo venció 3-0 a Botsuana por la tercera fecha de la fase de grupos y clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Por: EFE
Actualizado: 30 de dic, 2025
RD Congo celebrando su clasificación a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.
RD Congo celebrando su clasificación a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.
afp.

