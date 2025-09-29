Síguenos en::
Gol Caracol  / Exjugador de Santa Fe le salvó la vida a leyenda del fútbol chileno; video de lo que pasó

Exjugador de Santa Fe le salvó la vida a leyenda del fútbol chileno; video de lo que pasó

En las últimas horas se vivieron momentos de angustia en Chile en un partido que reunió estrellas de ese país e internacionales, todo por un infarto de Patricio Toledo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de sept, 2025
Patricio Toledo
Patricio Toledo sufrió infarto en partido de leyendas en Chile - Foto:
AFP

