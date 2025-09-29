Exjugador de Santa Fe le salvó la vida a leyenda del fútbol chileno; video de lo que pasó

El pasado domingo se disputó un partido de despedida organizado por la Universidad Católica, de Chile, para leyendas como Cristian Álvarez, José Fuenzalidad y Milovan Mirosevic, pero en medio de la alegría de reunir a varias celebridades del fútbol de ese país e internacional, se dio un momento de tensión por el infarto que sufrió Patricio Toledo.

En la cancha del Claro Arena el exarquero chileno empezó a sentirse mal y en la transmisión del encuentro se pudo ver cómo se desplomó en el terreno de juego y ahí fue cuando un exSanta Fe y Deportivo Cali, Gerardo 'La Vieja' Reinoso, le salvó la vida al reaccionar rápidamente.



La urgencia por infarto de Patricio Toledo en partido en Chile

En el diario 'El Clarín' informaron que "Patricio Toledo sufrió un infarto, por lo que debió ser llevado de urgencia a un centro asistencial. El argentino Gerardo “La Vieja” Reinoso fue clave para salvarle la vida", relataron en el citado medio.

Luego de eso, citaron unas declaraciones del propio Reinoso (jugó en Santa Fe entre 1994 y 1995, marcando un gol en 14 partidos, según datos de Carlos Forero), quien reaccionó rápidamente para socorrer a su colega. "Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos", relató en una charla con 'Radio ADN'.

Según la prensa internacional a Toledo le tuvieron que realizar una "angioplastia de urgencia", a la Clínica que lo remitieron que fue el de la Universidad de los Andes, en Chile.

Patricio Toledo jugó en diferentes clubes chilenos (Universidad Católica, Everton, Unión Española, Temuco, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido), pero también integró la selección de su país, en Copa América 1991 y 1993, los Juegos Olímpicos 1984, y en más encuentros oficiales.

Con U. Católica consiguió sus principales logros, con 3 Copa de Chile, una Copa República y una Liga chilena.



El comunicado del club Universidad Católica sobre la salud de Patricio Toledo

A través de sus redes sociales la institución chilena informó que "nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

Además, señalaron que "junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente".