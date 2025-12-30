Síguenos en:
Millonarios, con preparación de peso para el 2026: jugará contra River Plate

Millonarios, con preparación de peso para el 2026: jugará contra River Plate

En las últimas horas se dio a conocer que el conjunto 'embajador' se enfrentará a River Plate, club argentino con el cual guarda una relación especial.

Por: EFE
Actualizado: 30 de dic, 2025
Millonarios: calendario de partidos para Liga Betplay 2026-I.jpg
Millonarios se estrena contra Bucaramanga y cierra en Valledupar
Foto: Millonarios FC.

