Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma empezó 2026 con titularidad y empate, en Premier League; 1-1 contra Fulham

Jefferson Lerma empezó 2026 con titularidad y empate, en Premier League; 1-1 contra Fulham

El futbolista colombiano, quien fue inicialista este jueves 1 de enero con el Crystal Palace; destacó en la igualdad por 1-1 con el Fulham, en Premier.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jefferson Lerma con Crystal Palace, en duelo frente a Fulham.
Jefferson Lerma con Crystal Palace, en duelo frente a Fulham.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad