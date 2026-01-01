A Luis Díaz le hicieron comparación en Europa que pone en aprietos al Barcelona

En 2025, el Barcelona estuvo coqueteando con Luis Díaz al punto de tener muy cerca la posibilidad de ficharlo. Pero el Liverpool, por aquel entonces equipo del jugador colombiano, no facilitó el movimiento y el extremo izquierdo terminó llegando a la Bundesliga para jugar en el Bayern Múnich.

Esto obligó a que el club catalán buscará otras alternativas en el mercado europeo y, tras la negativa de Nico Williams, tuvo que conformarse con el arribo del inglés Marcus Rashford.

Ahora, a mitad de temporada y con tiempo de hacer un análisis del rendimiento de estos tres jugadores, desde territorio español se vuelve a hablar de Luis Díaz.

"Ha sido el más completo de los tres. La intensidad de Luis Díaz ha marcado diferencias desde el primer tramo del curso. Ha ofrecido desequilibrio constante por banda izquierda. Su aportación defensiva ha sido sobresaliente. Ha mantenido un ritmo físico muy alto. En cifras ofensivas ha sido el más productivo de los tres. Su influencia no se limita a goles y asistencias, pero aún así lleva 13 tantos y 8 asistencias. Su experiencia europea se ha notado en partidos clave. Ha sido decisivo en eliminatorias y choques directos", fue parte de la evaluación que hicieron del rendimiento de 'Lucho' desde su llegada al club bávaro en el medio español 'Mundo Deportivo'.



Pero eso no fue todo, ya que también resaltaron el juego colectivo que muestra el colombiano dentro del terreno de juego.

"Comparando los tres, Rashford destaca por potencia y llegada. Luis Díaz combina ambas virtudes con mayor equilibrio. En trabajo colectivo, Díaz marca la diferencia", agregaron.

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Por estos días, Luis Díaz disfruta de unas merecidas vacaciones en tierras colombianos, pero prontamente deberá volver a Alemania para ponerse a la orden de su técnico Vincent Kompany para el primer partido del Bayern Múnich en este 2026.

Concretamente, Díaz podría volver a jugar el próximo 6 de enero, cuando su equipo juegue contra el RB Salzburgo en un duelo preparatorio.

