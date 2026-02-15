Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Neymar volvió a las canchas con Santos y pone la mira en el Mundial 2026; Ojo, Carlo Ancelotti

Neymar volvió a las canchas con Santos y pone la mira en el Mundial 2026; Ojo, Carlo Ancelotti

Santos goleó 6-0 a Velo Clube, sin embargo, la noticia fue el regreso de Neymar luego de varias semanas de ausencia por una cirugía en su rodilla. ¿Lo tendrán en cuentan en la 'canarinha'?

Por: AFP
Actualizado: 15 de feb, 2026
Neymar en Santos vs. Velo Clube.
Neymar en Santos vs. Velo Clube.
Santos.

