Susto en el fútbol sudamericano: jugador quedó inconsciente y tuvo que ser retirado en ambulancia

Este domingo, un futbolista sufrió un fuerte choque en la cabeza, quedó tendido en la cancha y fue socorrido por el cuerpo médico.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Jugador de Danubio de Uruguay sufrió fuerte choque en la cabeza y salió de la cancha en ambulancia.
